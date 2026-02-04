「逗小孩」釀禍！5月大嬰兒被筷子沾酒餵食險肝衰竭 醫警告：幾滴就可能致命

醫師警告，切勿因逗弄而讓嬰幼兒接觸任何形式酒精，即便只是筷子沾酒也可能致命。（圖／翻攝自廣州廣播電視台）

大陸河南鄭州近日發生一起長輩為了逗嬰兒，居然餵食酒精飲品的事件，這名長輩在家中以筷子沾取白酒，餵食年僅5個月大的嬰兒品嚐。經多次餵食後，嬰兒陸續出現嗜睡、不愛活動等異常狀況，皮膚亦出現黃疸。經醫院診斷，嬰兒肝臟已出現明顯損傷，病情接近肝衰竭，情況十分危急。

根據《羊城晚報、大象新聞、光明網和廣州廣播電視台》報導，醫師指出，嬰兒肝臟尚未發育完全，對酒精幾乎無代謝能力，即便只是少量攝取，也可能引發急性中毒反應。專家提醒：「家長千萬不可讓嬰幼兒接觸酒類，哪怕只是幾滴，都有可能致命。」

廣告 廣告

事實上，類似「餵小孩喝酒」的行為並非首例。浙江台州恩澤醫院先前也曾通報一宗案例。一名顧客在餐廳內，趁孩童父母忙於營業時，竟私自灌給孩子50多毫升啤酒，聲稱「只是逗逗孩子」。不久後，該名幼童出現面部潮紅、多處皮疹等急性反應，家長隨即送醫急救，所幸搶救及時才未釀成嚴重後果。

「兒童代謝酒精的能力僅為成人的三分之一，50毫升啤酒足以使血液中酒精濃度超標，對神經系統造成極大毒害。」台州恩澤醫院兒科醫師莫新悅表示，嬰幼兒身體各器官仍處於發育期，若攝入超過其代謝負荷的酒精，將可能引發急性中毒、神經損傷，甚至死亡。

廣州醫科大學附屬第三醫院兒科主治醫師邱國瑩也強調，兒童正處於運動與神經系統快速成長階段，飲酒可能損害注意力、思考能力與協調性，長遠影響腦部發育與學習表現。

專家歸納兒童飲酒的潛在危害包括：

損傷肝胃：酒精刺激性強，容易導致肝功能受損、消化功能下降。 免疫與智力受損：降低抵抗力，增加感染風險；亦會影響智力與大腦發育。 生殖系統受損：男童可能影響睾丸發育導致不育；女童則可能出現內分泌失調。 干擾神經與荷爾蒙發展：青春期可能導致月經異常、水腫、頭痛等症狀。

若不慎發生孩童誤飲酒情況，家長應即刻採取急救措施，包括：

立刻停止飲用，保持意識清醒，與孩子對話安撫。

給予純牛奶或蛋清，形成胃部保護層，減少酒精吸收。

適量飲水或米粥，幫助稀釋酒精並促進代謝。

視情況催吐，在誤飲30分鐘內且孩子神志清楚時可嘗試，但須確保呼吸道通暢，避免窒息。

春節將至，家庭聚餐增多，醫師再三呼籲家長與親友切勿因一時好玩或習俗觀念，將酒精餵予嬰幼兒。「酒量從小練」並非養育之道，反可能導致無可挽回的健康風險。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

溫馨護花1／棒籃女神若潼深夜唱KTV 帥氣男伴溫馨接送畫面曝光

大S雕像手腕線圈藏愛！摯愛離世一週年 具俊曄獨自刺下「第四條線圈」

韓媒公開大S猝逝時間軸！肺炎惡化「想返台治療」 衝機場路上心臟驟停