（圖／大陸駐美大使館）

我與美就對等關稅日前達成共識，以備忘錄形式簽署，港媒引述大陸駐美大使館表示強烈譴責，要求華盛頓撤銷協議，「若不撤銷、一切後果美方承擔」，語態強硬，至於什麼樣後果，則目前尚未有具體方案對外宣布。

我與美方談判關稅已非一日，在簽署之後，興師問罪，其中有貓膩？關稅談判是我與美方貿易一環、必須且不可避免，至於談判結果，雙方是否滿意，可以斟酌，如不談判，難道任由美方予取予求？再說貿易是一項經濟活動，中美三個聯合公報，並未設限台北不得有駐美經濟文化代表處，既有經濟代表，觸及與美方經貿往來所產生的相關談判，就不能禁止，而遍查無我方與美經貿往來或談判必須經對岸轉手之文字紀錄。

廣告 廣告

中國大陸不滿，是認定協商違背三公報限制華盛頓只能與台灣保持非官方關係，談判雙方簽訂的MOU，是我行政院副院長鄭麗君、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮領銜的台灣代表團與美方商務部長盧特尼克、貿易代表格里爾率領的談判團一起完成，官方接觸人員不宜、在美國商務部地點不宜，這才是中共為什麼動怒原因。至於是什麼後果？約有以下反制措施：

一是舉一隅而三隅反。日本高市早苗，不撤回國會詢答「台灣有事、日本有事」而舉行軍演；這次如美台不撤回談判協議，研判對「正義使命-2025」的2.0版軍演找到藉口，封港、封域、禁航，配合海警船艦戰備警巡，對國際經過台灣周邊水域商船強行登檢，常態化實際查緝行動，阻止我對外貿易，無論如何，絕對比「正義使命-2025」實彈演習，更貼近我領海，飛越領空。

一是除對投資大陸台積電廠外，全面對台積電禁運稀土。透過此核心材料，阻止台積電把該公司40％半導體供應鏈移到美國，讓對美的總投資額數千億美元，完全泡湯，不起作用。

一是對全球其他國家展示紅線效應。從中國大陸外交部發言人郭嘉昆當天回應，陸方一貫堅決反對與其建交國家，和台灣地區商簽任何具主權意涵和官方性質協議看，會殺雞儆猴進行制裁。

美國商務部長盧特尼克稱：「台灣需要讓美國總統川普開心」，言下之意，賴清德只是逗樂川普的弄臣。賴清德是讓川普開心，但沒必要讓對岸習近平不開心，讓習近平不開心，兩岸緊張再爬一層樓，逗樂川普，台灣有事，未必是一件智者之舉。（作者為中華戰略學會研究員）