這一鍋旗下平價品牌！內餡一咬就噴汁的脆皮煎餃，還有章魚燒口味等你挑戰！

新北三重｜九初 流心脆皮煎餃

原本為便當人的店址，如今已成了脆皮煎餃專賣店，

九初 流心脆皮煎餃是這一鍋集團全新的品牌，

以餐桌上的家常味所延伸，打造平價、日常都享用得起的餐館。

九初的門市據點相當多，從北到南全都有，

不管是北部的民眾還是南部的鄉親，通通吃的到九初 流心脆皮煎餃；

九初 流心脆皮煎餃 三重正義北店位於三重熱鬧的正義北路上，

距離三和夜市不遠，附近還有九乘九、寶雅等可以逛。

新北三重｜九初 流心脆皮煎餃

自助式點餐，內用或外帶皆可在門口的點餐機點餐，

內用也可以直接掃描桌上的QRCode點餐，然後再去機器付款即可。

廣告 廣告

新北三重｜九初 流心脆皮煎餃

牆上的設計好可愛。

新北三重｜九初 流心脆皮煎餃

九初 流心脆皮煎餃的煎餃口味不少，而且餐點不只有煎餃，

水餃、湯包、麵食、湯品、滷味小菜等，選擇性多樣化。（菜單擷取自官網）

新北三重｜九初 流心脆皮煎餃

提供免洗以及環保餐具，另外多種醬料可供自取，

酸的辣的鹹的還有搭配牛肉麵的酸菜一應具全。

新北三重｜九初 流心脆皮煎餃

新北三重｜九初 流心脆皮煎餃

新北三重｜九初 流心脆皮煎餃

新北三重｜九初 流心脆皮煎餃

新北三重｜九初 流心脆皮煎餃

不用烹煮的小菜率先上桌，涼拌小黃瓜跟想像中不太一樣，

泡在有些辣的醬汁裡，看不到蒜末，小黃瓜有脆有入味，但香氣少一味。

新北三重｜九初 流心脆皮煎餃

滷味簡單的選個兩樣，滷豆腐和滷炸豆包看起來都相當不錯，

顏色深邃入味，可惜豆腐質地紮實偏硬，非期望中的柔嫩路線。

新北三重｜九初 流心脆皮煎餃

一上桌就香氣撲鼻的剁椒皮蛋醬麵，趁著熱氣均勻攪拌，香氣持續攻擊，

剁椒又香又麻又辣，偶爾可吃到皮蛋的特殊滋味，整體是好吃的，

但適合愛吃辣的朋友，對我來說辣度過高。

新北三重｜九初 流心脆皮煎餃

新北三重｜九初 流心脆皮煎餃

新北三重｜九初 流心脆皮煎餃

不在菜單上的章魚燒煎餃，猜想是新菜色，

淋上美奶滋、撒上柴魚片的煎餃，跟章魚燒的樣貌以及香味如出一轍。

新北三重｜九初 流心脆皮煎餃

煎餃與煎餃相連的底薄如雪花。

新北三重｜九初 流心脆皮煎餃

九初的煎餃真的有水準，底脆皮Q而且一咬噴汁，吃的時候絕對要注意，

廣告 廣告

肉餡飽滿鮮美，沒有豬臭味，相當可口，

不過章魚燒口味太搶眼，下次點個基本的原味就好。

新北三重｜九初 流心脆皮煎餃

新北三重｜九初 流心脆皮煎餃

海陸雙饗宴的海味三鮮湯包，吃的到蝦跟豬肉餡，是店內招牌之一。

新北三重｜九初 流心脆皮煎餃

湯包皮厚薄適中，不到特別薄透但也不至於太厚，

內有湯汁，肉餡調味還不錯，沾點辣醬油更提味。

新北三重｜九初 流心脆皮煎餃

新北三重｜九初 流心脆皮煎餃

吃煎餃或湯包總是不忘配碗酸辣湯，九初的酸辣湯沒有勾很濃稠的芡，

喝起來頗清爽，酸度跟辣度都很輕微，可以自己再調整，

不是那麼喜歡重口味的我還挺喜歡的。

新北三重｜九初 流心脆皮煎餃

初訪九初 流心脆皮煎餃，遠比預想中的美味許多，不愧是煎餃專賣，

肉汁充沛、內餡飽滿，皮Q帶脆超好吃，

皮蛋麵也表現到位，是還會想再來訪的好吃煎餃店。

九初 流心脆皮煎餃 三重正義北店

所在地址：臺灣新北市三重區正義北路119號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00–15:00, 16:00–20:30

店家電話：02-2984-8696

文章來源：Irene's 食旅．時旅