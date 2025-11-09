這一鍋旗下平價品牌！內餡一咬就噴汁的脆皮煎餃，還有章魚燒口味等你挑戰！
原本為便當人的店址，如今已成了脆皮煎餃專賣店，
九初 流心脆皮煎餃是這一鍋集團全新的品牌，
以餐桌上的家常味所延伸，打造平價、日常都享用得起的餐館。
九初的門市據點相當多，從北到南全都有，
不管是北部的民眾還是南部的鄉親，通通吃的到九初 流心脆皮煎餃；
九初 流心脆皮煎餃 三重正義北店位於三重熱鬧的正義北路上，
距離三和夜市不遠，附近還有九乘九、寶雅等可以逛。
自助式點餐，內用或外帶皆可在門口的點餐機點餐，
內用也可以直接掃描桌上的QRCode點餐，然後再去機器付款即可。
牆上的設計好可愛。
九初 流心脆皮煎餃的煎餃口味不少，而且餐點不只有煎餃，
水餃、湯包、麵食、湯品、滷味小菜等，選擇性多樣化。（菜單擷取自官網）
提供免洗以及環保餐具，另外多種醬料可供自取，
酸的辣的鹹的還有搭配牛肉麵的酸菜一應具全。
不用烹煮的小菜率先上桌，涼拌小黃瓜跟想像中不太一樣，
泡在有些辣的醬汁裡，看不到蒜末，小黃瓜有脆有入味，但香氣少一味。
滷味簡單的選個兩樣，滷豆腐和滷炸豆包看起來都相當不錯，
顏色深邃入味，可惜豆腐質地紮實偏硬，非期望中的柔嫩路線。
一上桌就香氣撲鼻的剁椒皮蛋醬麵，趁著熱氣均勻攪拌，香氣持續攻擊，
剁椒又香又麻又辣，偶爾可吃到皮蛋的特殊滋味，整體是好吃的，
但適合愛吃辣的朋友，對我來說辣度過高。
不在菜單上的章魚燒煎餃，猜想是新菜色，
淋上美奶滋、撒上柴魚片的煎餃，跟章魚燒的樣貌以及香味如出一轍。
煎餃與煎餃相連的底薄如雪花。
九初的煎餃真的有水準，底脆皮Q而且一咬噴汁，吃的時候絕對要注意，
肉餡飽滿鮮美，沒有豬臭味，相當可口，
不過章魚燒口味太搶眼，下次點個基本的原味就好。
海陸雙饗宴的海味三鮮湯包，吃的到蝦跟豬肉餡，是店內招牌之一。
湯包皮厚薄適中，不到特別薄透但也不至於太厚，
內有湯汁，肉餡調味還不錯，沾點辣醬油更提味。
吃煎餃或湯包總是不忘配碗酸辣湯，九初的酸辣湯沒有勾很濃稠的芡，
喝起來頗清爽，酸度跟辣度都很輕微，可以自己再調整，
不是那麼喜歡重口味的我還挺喜歡的。
初訪九初 流心脆皮煎餃，遠比預想中的美味許多，不愧是煎餃專賣，
肉汁充沛、內餡飽滿，皮Q帶脆超好吃，
皮蛋麵也表現到位，是還會想再來訪的好吃煎餃店。
所在地址：臺灣新北市三重區正義北路119號
營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00–15:00, 16:00–20:30
店家電話：02-2984-8696
文章來源：Irene's 食旅．時旅
