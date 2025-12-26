這一鍋會回甘！湯棧中清店「剝皮辣椒雞」實測：湯頭清甜微辣，搭配香酥炸蛋簡直是絕配

台中｜湯棧 中清店

台中知名輕井澤火鍋系列的湯棧鍋物中清路開分店了。地點就在台中中清路上靠近中清交流道，近年合興沙茶火鍋和剝皮辣椒雞湯底，也大受歡迎喔！湯棧鍋物菜單在文內。

湯棧中清店一樣保有輕井澤火鍋挑高環境、舒適的日式空間，外觀大面積使用許多木柵交錯，當你經過的時候很容易看到，對於住北區、北屯和下交流道的朋友太方便了，不用再跑到公益路才吃得到。迪卡儂旁邊有收費停車場、路邊機車停車格，稍微走小段路但還算是很方便。

室內空間是從前面可以看到後面的大開放，但每個座位間都一樣有木板區隔開來，讓每個座位之間比較有隱私感，不會互相打擾

湯棧中清店的座位數感覺較公益店多，線上訂位比較可以訂到好時段

店內用餐座位大多是4人~8人的座位

還記得之前湯棧公益店剛開幕的時候，我們還得選非正餐的下午時段才吃得到，這次卻是還拍得到許多空桌

冬瓜茶、沾醬放在中間位置

現在醬料區還多了玻璃，相當衛生乾淨耶~但在舀取的時候還是不要說話喔~以免口水飄進去了

菜單Menu

有麻油、燒酒、剝皮辣椒、昆布、合興沙茶四種湯底，菜單邊緣小格有備註湯底與肉品狀況。2025.12更新菜單

這次點了合興沙茶-板腱牛肉鍋、剝皮辣椒雞柳鍋、白飯升級成滷肉飯、單點炸蛋

合興沙茶鍋底

之前是中清店才吃得到的沙茶鍋底，現在各分店都點的到

加了沙茶的湯帶點混濁感，裡面沒有放其他的食材，湯頭鹹香

沙茶鍋另外提供獨家特調沾醬，感覺好像除了沙茶、蒜泥之外還有花生粉

剝皮辣椒鍋

每次去公益店的時候，可能聞到麻油的香氣太誘人，所以每次都還是選麻油或是燒酒，這次來中清店是第一次吃湯棧的剝皮辣椒鍋

也有額外提供沾醬，胡椒鹽、帶點剝皮辣椒甜辣感的醬汁

剝皮辣椒鍋底裡面有一些帶骨雞腿肉塊、超級大塊的剝皮辣椒，湯頭甘甜中帶點微微辣感，剝皮辣椒也可以直接吃喔~有點像醬瓜的感覺，有時候不辣，有時候會辣

菜盤有高麗菜、白菜、絲瓜、玉米、兩種菇類、蛤蠣、米血、香菇丸、麻吉燒、蟳味棒

白飯升級香菇肉燥

肉燥頗香濃，喜歡重口味的人可以升級~

單點炸蛋

雖然沒有吃麻油鍋，但還是會想吃麻油炸蛋酥香的感覺

板腱牛肉

肉品部分就選普通的冷凍肉，肉片擺得很美，看起來量多又好吃的樣子~

邊緣的油花多了一些，不過整體口感是嫩口好吃的喲!

雞柳

滑嫩雞柳還有洋蔥，吃火鍋肉品不踩雷的好選擇，而且也是肉品中低含醣量

滑嫩的雞肉需要久一點的時間煮，不過放久了也不會澀口，可以讓人慢慢吃

快要用餐結束的時候，也有提供梅子冰沙，酸酸甜甜的~很清爽

每次帶朋友來吃湯棧，多是好評而且朋友還說會再帶其他朋友來吃，以湯棧的環境與餐點價格來說，的確是和朋友聚餐的好選擇~不過五種鍋底都吃過之後，妮妮還是偏愛麻油與燒酒這兩款~中清店對外縣市朋友來更方便，近交流道又免到市區塞車，省下的時間可以和朋友多聊一會~

附近新開幕的咖哩厚台灣茶咖哩也很厲害，炸豬排配上咖哩超對味。

湯棧 中清店訂位資訊

地址: 台中市北屯區中清路二段1037號

訂位專線：04 24250822

營業時間:11:00~02:00

線上訂位(24hr online)

https://reurl.cc/nzVOml

即日起皆開放 [ 30天內 ] 的預約