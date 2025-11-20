「這下要完蛋了」接受央視專訪岡田克也震驚首相失言 中方全面反制

中日關係緊張正深刻影響著兩國在文化、政治與歷史敘事方面的互動。近期日本首相高市早苗關於台灣問題的言論引發大陸強烈反彈，導致多方面反制措施出現。從電影《鬼滅之刃》在大陸票房驟降，到官方媒體重提「琉球地位未定論」，以及在大陸發展的日本藝人紛紛表態支持「一中原則」，都反映出這場外交風波的廣泛影響。而這一切的源頭，竟是日本立憲民主黨眾議員岡田克也的一個質詢問題。

中日風暴源頭，央視專訪質詢日相的日本議員岡田克也。（圖／CCTV13）

這場風波的起因是日本立憲民主黨眾議員岡田克也在國會質詢中詢問何種情況可認定為「存亡危機事態」。日本首相高市早苗回應表示，如果中國出動軍艦並行使武力，無論如何都會屬於存亡危機事態。這番涉台言論立即踩到大陸紅線。岡田克也在接受央視採訪時表示，當時聽完高市早苗的回答，他也嚇了一大跳，心想「這下要完蛋了」，並強調身為首相絕對不能這麼講。

大陸方面的反制措施也迅速升級，將矛頭指向沖繩問題。官方媒體全力炒作「琉球地位未定論」，不僅邀請沖繩原住民比嘉孝昌發聲，指責「日本違背琉球人民意願，入侵併吞琉球，強行將其改名為沖繩縣，這就是日本殖民琉球的開始」，還發布社論聲稱大陸學界正在重塑歷史敘事，要破除日本主導的說法。

文化娛樂領域同樣受到波及。最新版《鬼滅之刃》電影雖於11月19日在北京舉辦快閃活動，但受中日關係惡化影響，退票率從3.2%激增至7.6%，上座率跌破3%，票房更從首映的9000萬人民幣斷崖式下跌至僅剩879萬人民幣。

面對緊張局勢，在大陸發展的日本藝人如矢野浩二和美依禮芽紛紛發聲表態，強調「永遠支持一個中國」，試圖避免大陸民眾的怒火波及到自己。這一系列事件清晰展示了政治緊張如何迅速擴散至文化、經濟等多個領域，影響兩國間的各層面互動。

