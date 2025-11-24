這下誤會大了 警臨檢要行照阿伯聽成台語「先走」慘遭壓制

阿伯遇臨檢警方要行照聽成台語「先走」，阿伯慘遭壓制。（圖：警方提供）

講台語嘛會通！新竹市1名阿伯日前夜間騎機車遇到警方路檢被攔下盤查，阿伯向年輕警員自稱認識警友會幹部，不過年輕警員面無表情向阿伯說「行照」，阿伯聽成台語的「先走」，立即騎機車離去。2名警員見阿伯居然騎機車逃離，立即追上並將阿伯壓制在地，其中1名警員還拔槍對著阿伯，嚇得阿伯手足無措，最後才發現是國台語傳達有誤純屬誤會一場！（彭清仁報導）

新竹市1名阿伯日前騎機車遇到警方在路口臨檢，警方見阿伯騎機車也以指揮棒並吹哨示意阿伯停車受檢。阿伯可能有些緊張，向警方表示認識警友會幹部。不過攔檢的年輕警員面無表情的說「行照」，卻被阿伯誤聽成台語的「先走」，阿伯當下就逕自騎機車離去。

2名警員發現阿伯居然無視警方攔檢，趕上前就將阿伯壓制在地，其中1名警員還拔槍戒護，槍口朝著阿伯。警方突如其來的動作，嚇得阿伯手足無措，忙著解釋是警員叫他「先走」，他只是依警方指示離去，對何以遭壓制感到莫名其妙。帶隊官在詢問之後，發現確實是台語和國語傳達上的誤會，也向阿伯道歉了事。

這名倒楣阿伯最近向警界朋友說到這起烏龍事件時，警界朋友莫不捧腹大笑！警界朋友還笑稱臨檢遇到戴口罩民眾，警方以台語要民眾「脫口罩」，卻被誤聽為「脫褲跑」，只是脫褲跑的趣聞究竟是真實案例還是笑話一則，還真的無從查證。