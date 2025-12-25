這下賠慘！小學生騎Ubike擦撞「法拉利448」 網驚：財負自由了

台南市北區昨晚發生小學生騎Ubike擦撞法拉利的事故。翻攝自台南大小事



台南市北區發生一起交通事故，11歲的黃姓小學生騎Ubike與一輛法拉利488型超跑發生碰撞。雖然黃童僅有輕微擦傷，並未送醫處理，但超跑的保險桿遭刮傷，修復費用預估高達12萬元。更不幸的是，Ubike的保險無法涵蓋車損，可能需要家長自行負擔賠償費用。

事故發生於24日傍晚6點多，地點為台南市北區海安路與文成三路的交叉口。根據警方調查，黃童騎乘Ubike左轉時與直行的法拉利超跑發生碰撞，導致雙方均受損。幸運的是，男童僅膝蓋與手肘有輕微擦傷。

至於超跑則是2018年進口的法拉利488型號，售價高達1700至2200萬元，車主是44歲曾姓男子。根據外匯進口車商的分析，法拉利的保險桿若受損，僅是烤漆、校準和零件更換的費用就可能高達12萬元。若涉及其他部件修復，費用甚至可能達到60萬元。

然而，最關鍵的問題是Ubike的保險理賠範圍，台南市交通局表示，Ubike的保險僅針對第三方人員受傷情形進行理賠，而車輛損壞則不在理賠範圍內，意味雖然事故造成了超跑損壞，肇事的男童或其家長將不得不自掏腰包負擔修理費用。

