這不只是個間諜故事拿雙獎 華格納莫拉成首位巴西影帝

巴西電影《這不只是個間諜故事》主演華格納莫拉在金球獎稱帝。 （路透）

本報綜合外電報導

巴西電影《這不只是個間諜故事》在第83屆金球獎大放異彩，奪下「最佳外語片」及「劇情類最佳男主角」兩項大獎，主演華格納莫拉憑藉精湛演技在金球獎稱帝，創巴西影史紀錄。

莫拉在領獎時表示：「這個獎是獻給所有仍在抵抗、不曾忘記並持續為記憶與正義奮鬥的人。巴西有許多故事需要被訴說，而電影就是我們的抵抗方式。」

《這不只是個間諜故事》由導演克雷貝梅東薩費柳執導，描繪巴西軍事獨裁時期的記憶與創傷，並以政治驚悚手法呈現人民的抵抗精神。

廣告 廣告

巴西總統魯拉也在社群媒體上祝賀，並指出該片「呈現了獨裁的暴力與人民的抵抗」，分析認為此舉帶有政治意涵，凸顯政府欲藉文化成就強化民主敘事。

《這不只是個間諜故事》迄今已在國際間斬獲逾50座獎項，包括坎城影展最佳導演與最佳男主角。該片已入列奧斯卡2026年外語片初選名單，最終入圍名單22日公布，頒獎典禮則訂於3月15日舉行。