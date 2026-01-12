《這不只是個間諜故事》奪金球獎雙料大獎 史戴倫獲電影類最佳男配
【緯來新聞網】多才多藝的巴西演員華格納莫拉（Wagner Moura），同時具有導演、製片和音樂家等身分。早年曾以《精銳部隊》和《精英部隊2》系列創下巴西票房紀錄，更因演出Netflix影集《毒梟》（Narcos）享譽國際，並獲金球獎提名。去年他才以《這不只是個間諜故事》（The Secret Agent）榮登坎城影帝後，並成為首位獲得紐約影評人協會獎最佳男主角的拉丁裔演員。今（12日）再奪金球獎劇情類最佳男主角，展現其精湛演技與國際影響力。
《這不只是個間諜故事》榮獲金球獎最佳外語片。（圖／海鵬影業提供）
今年49歲的華格納莫拉，這次在電影《這不只是個間諜故事》中，飾演科技專家馬賽羅，因得罪70年代巴西軍事獨裁權勢，遭人買兇追殺。他為保護年幼兒子決定逃亡，並幸運一路受到地下特務的庇護…。華格納莫拉獲獎時表示，《這不只是個間諜故事》是一部關於集體記憶，或社會失憶，以及世代創傷的電影。「如果創傷會代代相傳，那麼價值觀也可以」，他認為電影《這不只是個間諜故事》，正是獻給「那些在困難時刻，依然堅持自己價值觀的人」。
有趣的是，《這不只是個間諜故事》劇組全員在走紅毯時，隨身攜帶印有上屆金球巴西影后費南妲托雷斯（Fernanda Torres）的幸運符，果真收穫雙料大獎，令人又驚又喜。華格納莫拉不僅首位榮獲坎城影帝的巴西演員，也是第一位榮登金球獎影帝的巴西男星。即使演員生涯都因為演出充滿政治色彩的角色爆紅，但他仍小心翼翼、不願讓這些角色來定義自己，「我喜歡當個演員，並不想成為電影中的『切格瓦拉』」。
《這不只是個間諜故事》同時榮獲本屆金球獎最佳外語片，並獲派代表巴西角逐2026奧斯卡最佳國際電影，導演小克雷伯曼東沙（Kleber Mendonça Filho）上台致詞感性發言，呼籲「此刻正是需要電影的時代，年輕人們，拍電影吧！」為本屆金球獎再添動人時刻。
史戴倫史柯斯嘉以《情感的價值》榮獲金球獎電影類最佳男配角。（圖／海鵬影業提供）
出演《沙丘》、漫威系列的好萊塢男星史戴倫史柯斯嘉（Stellan Skarsgård），台灣時間今（1/12）晨憑藉最新作品《情感的價值》（Sentimental Value），勇奪金球獎電影類最佳男配角，除感謝妻子一直以來的「愛之深責之切」，史柯斯嘉也提到演出這部片讓他知道什麼叫做「壞爸爸」，幽默致詞令人莞爾、收穫熱烈掌聲。更感動的是，史柯斯嘉在致詞尾聲真情流露，呼籲所有觀眾進戲院看電影，霸氣表示「電影就是該在電影院裡看」，博得滿堂彩。
金球獎影帝華格納莫拉：「不想成為『切格瓦拉』！」（圖／海鵬影業提供）
史戴倫史柯斯嘉在《情感的價值》中，飾演曾經享譽盛名卻離家多年的電影導演古斯塔夫，企圖東山再起的他，向劇場演員女兒發出新片邀約卻遭拒絕，轉而改邀渴望成名的美國女星瑞秋擔綱演出，不料這一決定將在父女之間極度私密、充滿親情糾葛的家庭關係中，再掀波瀾…。史柯斯嘉榮獲金球獎後隨即在後台受訪，不改幽默本性直呼「我要喝到爛醉」，開心之情溢於言表。《這不只是個間諜故事》將於農曆春節後在台上映；《情感的價值》將在1月23日全台上映。
更多緯來新聞網報導
其他人也在看
300萬網紅爆染愛滋！背長滿藤壺顆粒 友目睹驚悚一幕：以為螞蟻在爬
一名中國跨性別網紅為男兒身，在網路上以「男扮女裝」爆紅，擁有超過300萬粉絲，近日被抓包直播時桌上出現抗愛滋病毒的藥物，引起議論。有網友挖出，網紅小黃豆曾爆料其背部長滿「藤壺」顆粒。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 76
曹西平靈堂傳冷清「沒藝人現身」！殯葬業者道歉揭真相 乾兒子慟發聲
小冬瓜強調，自己從未向任何媒體提供或透露弔唁人數相關資訊，也未曾掌握或統計實際到場人數，更不可能說出「親友與藝人未現身、場面冷清」等內容。他直言，相關報導恐造成家屬對治喪團隊協助與服務的誤解，盼外界協助更正與說明，對因此造成的困擾也深表歉意。據了解，曹西...CTWANT ・ 1 天前 ・ 51
曹西平靈堂開放首日！傳0親友、藝人前往悼念 「現場狀況」他全說了
66歲資深男星曹西平去年12月29日在家中猝逝，消息傳開後讓許多粉絲感到不捨，而曹西平後事則由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理，今（10日）曹西平靈堂開放首日，不過現場卻僅有少數人前去哀悼。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 112
有過審仍被檢舉！ 蔡依林北京演唱會受阻？舞台挨批「陰間美學」爆正反論戰
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導天后蔡依林舉辦「PLEASURE」世界巡迴演唱會，去年12月30日在台北大巨蛋首場演出，表演備受好評。不過，表演中的強烈視...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 50
Energy演唱會落幕續休團！坤達認「情緒複雜」書偉承諾：不會逃避
Energy「ALL IN 全面進擊」巡迴演唱會10、11日於台北小巨蛋登場，昨（11）晚圓滿落幕淚點滿滿。5位成員相隔20年於2024年重返舞台，發行睽違已久的抒情歌〈分合〉，演唱會上再度唱起這首歌，阿弟回想起這段時間的經歷，一度感動地痛哭流涕，「一時唱得太投入，情緒有點激動，讓大家看到不專業的一面。」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 19
許效舜哽咽憶曹西平節儉惜物
資深藝人曹西平2025年底離世，享壽66歲。近日靈堂開放追思，佩甄、許效舜11日下午到場哀悼。佩甄在靈堂待了超過1小時，出來時紅著眼眶回憶：「以前在後台休息室都會和曹大哥閒話家常，希望他在天堂也是一直嗶嗶嗶，他的個性不喜歡打擾別人，離開都可以這麼瀟灑，永遠都這麼帥氣，希望他在天上一切都好」。許效舜則是數度哽咽，回憶曹西平過去惜物的個性與態度。中時新聞網 ・ 11 小時前 ・ 17
赴日拍婚紗！陳漢典、Lulu搭星宇頭等艙被控享特權 無奈發聲：公道自在人心
陳漢典、Lulu在2025年10月登記結婚，將於1月25日盛大舉辦婚宴。小倆口日前受星宇航空之邀，搭乘頭等艙前往日本富士山拍攝絕美婚紗照。未料，日前卻有一名他們搭乘同班機的網友在社群平台上抱怨，當天要使用前方廁所遭制止，質疑航空公司差別待遇。對此，陳漢典10日出席活動時，也無奈發聲了。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 66
黃安「台北飛中國」出事了！台下狂喊：下來吧
娛樂中心／李汶臻報導63歲資深藝人黃安，在2023年4月因左眼視網膜突然剝落，返回台灣緊急動手術，他當時有一度處於半瞎狀態，時間長達3個月左右。近年來定居中國的他，常透過微博平台更新近況；黃安11日上傳最新影片，透露日前身體健康狀況又亮紅燈。消息曝光，引發網友熱議。民視 ・ 21 小時前 ・ 125
陳漢典、Lulu婚禮前釋出絕美婚紗照！蕾絲馬甲再現頭紗吻、珍珠皇冠來自這夢幻牌
婚禮還沒到，浪漫氛圍已經先到來了！即將在1月25日舉行正式婚宴的陳漢典與Lulu，在今天（6日）搶先釋出在日本富士山與河口湖取景的婚紗照，三套來自Demetrios Bridal Room 旗下風格截然不同卻同樣細膩的造型，把「典雅、浪漫、marie claire 美麗佳人 ・ 15 小時前 ・ 1
曹西平靈堂被傳「開放首日冷清」 乾兒子忍痛發文：非常感謝各位
66歲資深男星曹西平去年12月29日在家中猝逝，消息傳開後讓許多粉絲感到不捨，而曹西平後事則由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理，不過卻傳出靈堂開放首日現場僅有少數人前去哀悼。對此，Jeremy稍早也再度悲痛發文，「非常感謝各位幫忙」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 16
安潔莉娜裘莉突爆身心崩潰！6子女輪流陪伴 不敢讓她獨處
安潔莉娜裘莉突爆身心崩潰！6子女輪流陪伴 不敢讓她獨處EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 9
曹西平靈堂曝光！傳場面冷清「0藝人弔唁」乾兒子悲痛發聲
娛樂中心／周希雯報導資深藝人曹西平上個月底驚傳在家中猝逝，享壽66歲；由於他生前與親人關係不和睦，起初傳出家屬不願接手後續喪禮事宜、鬧出不少風雨，所幸最終達成共識，交由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理。對此，曹西平靈堂已在昨（10日）開放，卻傳出場面冷清，只有數位粉絲前來悼念、未有任何親友；乾兒子稍早也悲痛發文了。民視 ・ 1 天前 ・ 28
69歲澎恰恰中國賣水果！滿頭白髮「叫賣到深夜」 網讚：至少沒貶低台灣
69歲資深藝人澎恰恰因投資電影失利負債2.4億，2020年宣布破產後，近年轉戰中國直播帶貨，努力賺錢還債。近日有人再度將他深夜直播賣水果的畫面轉傳至社群平台Threads，引來網友表示：「至少他沒貶低台灣，愛去哪裡賺錢，是他的自由。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 15
金球獎／主持人狂虧李奧納多！當眾酸「女友都未滿30歲」 他尷尬反應曝
第83屆金球獎今（12）日於洛杉磯盛大登場，除了得獎名單備受關注，典禮開場的主持人口秀同樣成為全場焦點。51歲好萊塢巨星李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）憑電影《一戰再戰》角逐影帝，卻在主持人妮基葛拉瑟（Nikki Glaser）的「毒舌洗禮」下，再度被調侃多年來備受討論的感情話題，現場笑聲不斷。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 12
金唱片紅毯／Jennie笑了！「人間紅毯」超美 對鏡害羞揮手表情曝光
迎接四十週年到來，韓國指標音樂獎項《第40屆金唱片頒獎典禮 The 40th Golden Disc Awards》今（10日）首度移師臺北大巨蛋舉行。稍早紅毯登場，女神Jennie一身鮮紅色華麗禮服亮相。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 9
《巨洪》越罵越紅？6部「AI人工智慧」韓劇推薦：朴寶劍《夢境》感人，「這部」超驚悚
最近在Netflix播出的《巨洪》被罵翻了！由於播出前標榜著「罕見災難」、「好萊塢等級」而掀起大眾高度期待，但前半段卻讓不少觀眾看得霧煞煞，直到後面才發現是一部結合AI科幻、新人類、末世等多種元素的電影，評價十分兩極。除了《巨洪》之外，近幾年與AI、人工智慧相關的韓劇越來越多，去年上映的《夢境》也是其中之一！Beauty美人圈 ・ 1 天前 ・ 1
獨家直擊／超大咖！《阿凡達》山姆沃辛頓現身台北街頭 寒流來襲穿短袖騎機車接地氣
1月7日下午三點左右，電影《美夢》劇組在台北市大安區某音樂酒吧包場拍攝，現場導演和演員則是外國人，在寒流來襲、氣溫接近個位數的台北街頭還穿著短袖的男演員格外顯眼，而他竟然是澳大利亞藉的好萊塢知名影星山姆·沃辛頓(Samuel Henry John Worthington)，電影《阿凡達》...CTWANT ・ 9 小時前 ・ 8
JENNIE金唱片「返韓變路人」！機場溜走0人認出 畫面曝光被讚太可愛
BLACKPINK成員JENNIE日前在金唱片頒獎典禮完成壓軸演出與領獎行程後，於隔天（11日）一早悄悄返抵韓國。令人意外的是，她降落首爾仁川機場時，竟成功「隱身」在人群之中，直到粉絲事後回看直播畫面才驚覺，JENNIE早已低調離場，現場幾乎無人察覺她的身影。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 13
李帝勳《模範計程車3》結局太敢拍！影射尹錫悅戒嚴飆出高收視
韓劇《模範計程車3》在昨天（10日）播出完結篇，系列作每一季皆緊扣近期社會時事，這一季也被網友挖出最終單元疑似影射韓國前總統尹錫悅的戒嚴風暴事件，為第三季畫下震撼句點。最後一集全國收視率達13.3%，瞬間最高收視飆達16.6%，播出期間更一舉打破friDay影音平台紀錄，創下全新收視連霸佳績。自由時報 ・ 1 天前 ・ 1
佩甄悼念曹西平哭紅雙眼 憶休息室互動：繼續在天堂嗶嗶嗶
藝人曹西平去年底在家中驟逝，享壽66歲。曹西平的靈堂日前剛設置完成，將開放至26日讓親友悼念，今（11）日是開放第二天，稍早媒體直擊到第一批藝人好友前來，佩甄、許效舜接連進入，佩甄受訪時明顯眼睛紅腫，她感性提到，希望曹西平繼續在天上「嗶嗶嗶」。自由時報 ・ 1 天前 ・ 13