「這不只是個間諜故事」奪金球雙獎 巴西演員首封帝

（中央社記者唐雅陵聖保羅12日專電）巴西電影「這不只是個間諜故事」在第83屆金球獎大放異彩，奪下「最佳外語片」及「劇情類最佳男主角」兩項大獎，主演華格納莫拉憑藉精湛演技在金球獎稱帝，創巴西影史紀錄。

根據BBC巴西新聞網報導，莫拉（Wagner Moura）在領獎時表示：「這個獎是獻給所有仍在抵抗、不曾忘記並持續為記憶與正義奮鬥的人。巴西有許多故事需要被訴說，而電影就是我們的抵抗方式。」

「這不只是個間諜故事」（The Secret Agent）由導演克雷貝梅東薩費柳（Kléber Mendonça Filho）執導，描繪巴西軍事獨裁時期的記憶與創傷，並以政治驚悚手法呈現人民的抵抗精神。。

演員湯瑪斯艾奎諾（Thomas Aquino）與卡洛斯佛朗西斯科（Carlos Francisco）接受巴西新聞網站G1訪問強調，電影的成功代表巴西文化力量的展現，並期待在奧斯卡再創佳績。艾奎諾說：「若論巴西人的活力，我們已經贏得奧斯卡了。」兩人皆認為，觀眾的支持與走進電影院本身就是最大的勝利。

根據CNN巴西新聞網報導，巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）也在社群媒體上祝賀，並指出該片「呈現了獨裁的暴力與人民的抵抗」，分析認為此舉帶有政治意涵，凸顯政府欲藉文化成就強化民主敘事。

「這不只是個間諜故事」迄今已在國際間斬獲逾50座獎項，包括坎城影展最佳導演與最佳男主角。該片已入列奧斯卡2026年外語片初選名單，最終入圍名單將於1月22日公布，頒獎典禮則訂於3月15日舉行。（編輯：陳慧萍）1150113