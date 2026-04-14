這不是你熟悉的《神鬼傳奇》！《李克寧 墓乃伊》評價：非傳統、血腥度加倍 叛逆木乃伊傳統只為了更嚇人｜4月16日戲院見

【文／龍貓大王通信】《鬼玩人》三部曲是恐怖電影史上的經典，但這個系列命運多舛，在第三集《魔誡英豪》上映20年後才有重拍版本《屍變》，而《屍變》之後還要再等10年，這個系列才迎來由李克寧執導的《鬼玩人：復活》。

木乃伊曾經在地球建立過恐怖王朝：30～50年代的環球影業木乃伊電影，幾乎奠定了往後地球人對木乃伊的所有刻板印象。而在環球影業經典怪物宇宙退燒之後，木乃伊依舊活躍在全球娛樂文化之中，它是埃及的文化象徵、它有著獨特的裹屍布時尚。不過，人們對木乃伊的想像還在持續增加之中。由李克寧執導的《李克寧 墓乃伊》將在4/16上映，這是一部什麼樣的電影？這部電影與其他的木乃伊電影有關嗎？讓我們來回答這些問題：

《李克寧 墓乃伊》的故事是什麼？

一名記者的女兒凱蒂消失在沙漠之中，全家陷入愁雲慘霧，父母以為凱蒂已經永遠離世，沒想到在八年後，凱蒂竟然奇蹟似地生還。八年是漫長的時間，但被找回的凱蒂，外貌卻沒有隨時間增長，她無法言語，全身包裹著繃帶，沒人能解釋她身上的異狀。這遲來的團聚卻很快演變成混亂的悲劇，似乎有某種古老的邪靈附身在凱蒂身上，牠開始從這個重拾天倫樂的家庭內部，開始製造破壞。

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🍿《李克寧 墓乃伊》

上映日期：2026/04/16

演員：傑克雷諾、蕾雅柯絲塔

分級：限制級18+

片長：2 時 14 分

《李克寧 墓乃伊》劇照（圖片來源：華納兄弟）

等等，你得先瞭解「環球影業木乃伊電影」的歷史

地球最初的木乃伊風潮，是來自環球影業的經典怪物電影宇宙。環球影業在1932～1955年間發行了5部木乃伊電影，這些堪稱「古典木乃伊」的電影，奠定了木乃伊的形象、性格、與特異能力。現在觀眾可能覺得這些黑白電影很無趣，但事實上，它們是娛樂文化木乃伊元素最紮實的基底，這些古典木乃伊的設定日後被不斷地沿用與更新，你幾乎能從後續的每部木乃伊電影裡，找到這些古典木乃伊的鬼魅影子。

不用等到21世紀，60年代的觀眾已經覺得20年代的木乃伊很無聊，因此英國的漢默影業開始翻新這些老骨灰。漢默影業請來當代兩大恐怖巨星克里斯多福·李與彼得·庫欣，主演了4部英製木乃伊電影。漢默影業善於炮制血腥恐怖，這些60年代的木乃伊電影也更加暴力血腥，木乃伊會拔舌割喉殺害人類，而人類也會舉起霰彈槍與噴火槍反擊。這些彩色電影當然比黑白電影製造了更多鮮烈的視覺暴力，但漢默不僅僅是升級暴力而已，他們也添加了諸如靈異、推理、轉生等等不同娛樂元素，讓木乃伊的世界更加寬廣。

必須面對世紀之交的90年代觀眾，面對恐怖大王與千禧蟲的降臨更加焦慮，他們的口味也更重，而巧妙揉合愛情片、戰爭片、動作片與恐怖片的《神鬼傳奇》誕生了。說實話，《神鬼傳奇》其實並不是新點子：它其實是1932年電影《木乃伊》(The Mummy)與1940年電影《木乃伊之手》(The Mummy's Hand)兩部作品的混合重製版本，《神鬼傳奇》只是在原版的故事架構上添加了更多動作橋段與特效效果。但這不是什麼大問題……畢竟沒有太多人關心60多年前的電影。

這是環球影業木乃伊的歷史，你發現了嗎？木乃伊其實一直在大銀幕上復活。從30～50年代、60年代、再到1999～2008年的《神鬼傳奇》三部曲，每隔數十年，木乃伊就會以全新面貌出現。他每次都會借用上一世的設定或劇情，加鹹加辣後再度轉生。

《李克寧 墓乃伊》劇照（圖片來源：華納兄弟）

環球影業木乃伊的歷史很長，但《李克寧 墓乃伊》與它無關

環球影業木乃伊在上個世紀有70年的歷史，在這個世紀有湯姆克魯斯失敗的嘗試《神鬼傳奇》。但這些都是環球影業推出的木乃伊作品，而我們即將看到的新電影《李克寧 墓乃伊》與它們毫無關聯，這是一部由新線影業發行、布倫屋影業製作的全新電影。它與環球影業的木乃伊歷史毫無關係、與《神鬼傳奇》毫無關係、與布蘭登費雪和瑞秋懷茲毫無關係、與漢默影業毫無關係……這是一部全新的獨立木乃伊電影。

導演李克寧其實並無興趣接觸這個經典恐怖電影IP，他已經成功透過《鬼玩人：復活》復活了《鬼玩人》系列，將這個系列「無辜者發現死靈之書→一一被死靈玩弄慘死→倖存者殘酷反殺」的主旨，巧妙地轉換到家庭架構之中。但最終他發現了木乃伊這個已經被傳誦將近百年的怪物，依舊有可以開發的新創意空間，據他表示：「（《李克寧 墓乃伊》）這部電影並非要重塑木乃伊的神話，而是要深入那些更陰暗的角度，用人們以為已經熟悉的事物來創造出意想不到的恐懼。」

也就是說，這會是全新的木乃伊，它不會遵照環球影業的百年木乃伊神話傳統：這不會是大祭司印和闐為愛變鬼的故事，也不是傭兵歐康納斬妖除魔的故事，它反倒是一部格局相對較小的恐怖電影，與《鬼玩人：復活》一般，故事發生在一個破碎家庭之中，而這個家庭將會因為木乃伊而更加破碎。

所以片名為什麼要叫《李克寧 墓乃伊》？

因為《李克寧 墓乃伊》有違將近百年來的環球影業木乃伊電影，與觀眾熟悉的波利斯卡洛夫、克里斯多福李、布蘭登費雪、與湯姆克魯斯共同打造的環球影業恐怖電影不同。因此，在片名冠上導演之名（《李克寧 墓乃伊》英文原名《李克寧的木乃伊》），是一種強調策略，想藉此與環球影業木乃伊電影做出區隔。新線影業曾計畫將片名改為《復活者》（The Resurrected），試圖將其包裝成原創恐怖片，而非「木乃伊」重啟版。 但最終片商決定加上導演名字，以強調其個人執導風格。

《李克寧 墓乃伊》劇照（圖片來源：華納兄弟）

《李克寧 墓乃伊》將會是一部非常「在地化」的木乃伊電影

21世紀的《李克寧 墓乃伊》，選擇了一個與環球影業木乃伊電影截然不同的製片方針：盡可能地「埃及化」。導演李克寧表示，他非常自豪能採用真正具備埃及血統的演員（例如演過《月光騎士》的梅·卡拉美維）以及大量的阿拉伯語對白。他強調，他的目標是建立在真實文化與歷史基礎上的恐怖，而非延續早期電影的幻想式怪獸。

在過去的環球影業木乃伊電影裡，儘管木乃伊來自真實埃及歷史，但這些電影裡的木乃伊乃至埃及元素都被粗暴挪用。用大家最熟悉的《神鬼傳奇》舉例：埃及人存放木乃伊內臟的罐子應該是四個，不是五個；心臟並不會被取出放在罐子裡；被製作成木乃伊並不是一種刑罰，而是賦予永生的恩典（所以犯罪的印和闐根本不會變成木乃伊）；甚至電影裡會吃人的聖甲蟲，他們其實是以糞便為食。

所以你發現了，埃及人對百年環球影業木乃伊電影當然是搖頭連連，《李克寧 墓乃伊》則以另一種方式尊敬木乃伊的埃及背景。

《李克寧 墓乃伊》劇照（圖片來源：華納兄弟）

《李克寧 墓乃伊》想傳達木乃伊的「不動之恐怖」

你可能在《李克寧 墓乃伊》的預告裡，看不到彷彿全身被捲筒衛生紙密實包裹的木乃伊形象，這當然是因為李克寧不想遵照環球影業木乃伊傳統的選擇。但是，木乃伊特殊之處，就在於他的「安靜」。木乃伊與殭屍不同，它不是單純動起來的屍體。即便在大量的環球影業木乃伊電影裡，也都以緩慢手法描繪木乃伊的恐怖：木乃伊安靜直視鏡頭的畫面，代表他正在施展催眠能力；木乃伊在繃帶之間緩緩張開大眼，讓人赫然一驚。

李克寧認為，過去的木乃伊電影過於依賴大型 CGI 驅動的動作場面，例如巨大的沙塵暴怪臉或快速奔跑的乾屍。他反其道而行，指出讓「木乃伊」保持靜止，有時比讓它動起來更令人坐立難安。這種靜止能讓觀眾的想像力填補空白，在無聲的凝視中感受極致的壓迫感。

這種恐怖感源於一種心理上的窒息感。克寧擅長將恐怖侷限在狹窄的家庭空間內，當一個本該活動的事物（如失蹤歸來的女兒）以一種僵硬、不自然的姿態靜止在房間角落時，會營造出一種令人窒息的恐懼氛圍。這種靜止象徵著一種潛伏的、不可名狀的威脅，讓角色與觀眾都感覺本應象徵安寧的家庭環境，現在變成無處可躲的恐怖牢籠。

當然，喜愛肉體恐怖（body horror）元素的李克寧，這次也會透過很多緩慢鏡頭，讓觀眾靜靜凝視女孩凱蒂身上詭異的肉體扭曲與皮膚質感。因為幾乎靜止的鏡頭，更能看出這些細微的肉體異變，同時延長觀眾的不適感，逼你接受這場視覺凌虐。

這是一部非常不同的木乃伊電影，至少與你熟悉的環球影業木乃伊電影不同。這也是一次對李克寧個人風格的測試，讓觀眾檢視這位以不到2千萬美金成本拍出全球將近1.5億美金票房電影的導演，能否讓《李克寧 墓乃伊》再創《鬼玩人：復活》的佳績。如果你喜歡《鬼玩人：復活》這樣的家庭恐怖片、肉體恐怖片、與虐殺電影，那麼你應該去趟電影院，投票這次李克寧的作品是否令人滿意。

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