「這不是分錢，是掏空！」小黨聯合示警：藍白版財劃法拖垮國家安全網

今日經民連協同四政黨（台灣基進、時代力量、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟）於群賢樓前召開「中央地方不要爭！千億還來，每年撥補勞健保與公教基金」記者會。 圖：經民連提供

[Newtalk新聞] 《財政收支劃分法》爭議持續延燒，朝野僵局導致明年度中央總預算與國防不對稱戰力特別預算遙遙無期。經濟民主連合今（2）日上午攜手台灣基進、時代力量、綠黨、小民參政歐巴桑聯盟，在立法院外召開聯合記者會，直指藍白兩黨修惡財劃法已「掏空中央財政」，使勞保、健保、公教退撫基金等社會安全網面臨崩解風險，呼籲立院儘速協商，並縮減暴增的地方分配額度，確保中央未來十年每年至少保留千億元作為社福撥補穩定財源。

廣告 廣告

經民連智庫召集人賴中強指出，明年度中央總預算稅課收入從 2 兆 7845 億元暴跌至 2 兆 4807 億元，並非經濟衰退，而是財劃法修法後中央統籌分配稅款被迫增加四千多億，使中央財政「看起來收入變少」，卻負擔同樣甚至更高的法定支出。他警告，上週藍白主導再度修法，將一般性與計畫型補助款「寫死不能減」，已使中央舉債比率恐突破公債法上限，嚴重排擠國防與社福經費。

他直言：「勞健保與退撫基金是中央責任，地方政府無法替代。若中央財源被掏空，明年健保撥補200億元、勞保基金撥補1200億元都可能無法執行。」強調財劃法若不調整，台灣四大社福財政缺口將無法填補，國家社會安全網恐「全面失守」。

時代力量秘書長林邑軒批評，健保安全準備近年持續低檔，靠中央撥補才能維持財務穩定，卻在藍白封殺行政院修法版本後，連討論機會都被拒絕。他質問：「難道要讓健保財務枯竭？還是要地方政府吐回補助款救健保？」呼籲修法必須預留至少千億元支撐全國性社福制度。

台灣基進主席王興煥也指出，財劃法修惡讓中央稅課收入大幅減少，卻不改變中央負責全國性社福制度的權責分工，導致健保、勞保、退撫基金全都暴露在更高風險之下。「地方能不能把暴增四千億預算用好都還不知道，但可以確定的是，全國的社會安全制度將承受巨大危機。」

綠黨共同召集人甘崇緯更以「財政政變」形容藍白版財劃法，痛批兩黨正在「搶劫勞工的退休金」：「中央明年預計要撥補1300億給勞保，但藍白法案卻要搬走6600億國庫資源。錢從哪裡來？難道要勞工自己負擔？」他也指出修法中加入「房地產稅收能力」分配指標，等同鼓勵地方靠炒地皮搶統籌款，將推高房價、壓垮年輕世代。

小民參政歐巴桑聯盟秘書長何語蓉提醒，勞保涵蓋超過 1050 萬被保險人、百萬退休受領者，是最直接影響家庭生計的制度。「財劃法若掏空中央財政，就是掏空勞保的未來。」她強調補助款不該被寫死，否則中央無法調整支出時，最先被排擠的永遠是社福、健保、退撫基金等基本保障。

五黨共同訴求包括：重啟財劃法協商、縮減暴增的地方統籌與補助款、確保中央未來十年每年至少保留千億元作為勞健保與退撫基金穩定撥補財源、補助款機制維持彈性、政策改革應具完整影響評估與跨部會審議。

記者會最後呼籲，財劃法不是「中央地方搶錢」，而是攸關台灣社會安全網能否撐住的重大制度選擇，「勞工不能成為政治操作的代價」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

麥玉珍堅持參戰台中市長選舉！江和樹再酸：不是選菜市場的市長欸！

Newtalk新聞二屆流量營隊 吳崢分享政壇第一線實戰經驗