這不是右轉道！後車硬要轉 駕駛還下車嗆
高雄有民眾開在小港區的中林路跟中鋼南路口，他指控遭到後方休旅車逼車，原來，後車認為開的是右轉專用道，要求前車快開走，後車駕駛還下車理論，雙方爆發口角。但其實專用道分成好多種，不少駕駛分不清楚，也因此造成交通混亂。
民眾開在路上，看前面車輛停下來，駕駛也跟著停紅燈。
後方休旅車狂按喇叭，示意開在前面的民眾快點開走，休旅車駕駛還下車上前理論。
前車民眾vs後車休旅車駕駛：「這邊不是右轉專用道，（這是右轉車道） ，不是專用道 ，這邊還有直行的箭頭，你自己看地上 ，你現在是給我逼車嗎，（這就給人家右轉的 。」
事發在11時下午3點47分，前車民眾覺得莫名其妙，指控被後車逼車，po網要大家評評理，該路口就在小港區中林路，靠近中鋼南路口。
從街景圖一看，就是直行跟右轉共用車道，其實在高雄專用道分成好幾種。
民族二路跟六合路口這左轉道，還有左轉燈，很多人以為就只能左轉，但其實內側是虛線，這條左轉道可以直行。
不過差一個路口，來到民族二路跟七賢一路，一樣有左轉標示，但畫的卻是雙實線，這就不能直行，否則罰單跟著來，左轉道到底能否直行，民眾這樣說。
民眾：「虛線就是說，如果你今天開錯路線的話，你還可以右轉切出來，可是如果你進到雙白直線，就只能左轉。」
民眾：「虛線跟白線是做什麼作用，我不知道。」
民眾：「雙實線的話就是只能左轉，你如果有一邊虛線的話，就是可以直行。」
高市交通局副分局長劉建邦：「那提行人及行車的安全，增設左轉專用車道，及左轉保護時相，那考慮實施初期，為避免直行車輛誤入左轉車道，所以我們設置單邊禁止變換車道線。」
交通局表示為避免直行車，誤入左轉車道，才會劃虛線，但民族二路一國兩制，很多駕駛人分不清，也造成該路口交通混亂，看來需要多宣導了。
