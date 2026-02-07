這不是周星馳！春節過年檔九把刀電影《功夫》由柯震東、朱軒洋主演 專屬台灣武林的台灣都市武俠大作 ｜2月13日戲院見

《功夫》海報（圖片來源：麻吉砥加電影）

【文／龍貓大王通信】2001年，九把刀開始在成大「貓咪樂園」等BBS平台連載小說《功夫》。2004年，《功夫》正式出版。2005年傳出改編電影消息，幾經波折，由九把刀本人監製、執導與編劇的電影《功夫》，終於要在這個故事誕生的25年後上映，這部2/13上映的電影充滿熱情、熱血、可能還能激出你的熱淚。讓我們來聊聊《功夫》有哪些值得你期待的魅力。

🍿《功夫》KUNG FU

上映日期：2026/02/13

導演：九把刀

演員：戴立忍、柯震東、朱軒洋、王淨、劉冠廷

分級：輔導級（15+）

片長：2 時 7 分

《功夫》的故事是什麼？

高中生淵仔（柯震東飾）與阿義（朱軒洋飾）是一對魯蛇難兄難弟，他們吃冰會遇到流氓，他們居住的小城有惡霸議長，路見不平怎麼辦？硬出頭只會被打到吃土。一名流浪漢黃駿（戴立忍飾）自稱有絕世武功，要淵仔與阿義拜他為師。黃駿不合理的武功教育令兩人傻眼，但他們確實逐漸蛻變成武林少俠。淵仔暗戀的同學乙晶（王淨飾）發現兩人祕密，她也想練武功為母親出氣。正義需要武功執行，但正義的定義卻逐漸變質。淵仔、阿義與乙晶還不知道，他們正踏入黃駿與師弟藍金（劉冠廷飾）之間的百年血海深仇。

《功夫》劇照（圖片來源：麻吉砥加電影）

再說一次，這個《功夫》不是周星馳的《功夫》

2001年7月12日，周星馳的《少林足球》正式在香港首映，這一年，九把刀在幾個BBS連載《功夫》。這一點其實就已經可以說明，九把刀的《功夫》故事，與周星馳在2004年推出的電影《功夫》毫無關聯，而九把刀也比周星馳更早將「功夫」作為作品名——除非你要拿1974年風靡全球的大衛·卡拉定影集《功夫》說嘴。九把刀的《功夫》與周星馳的《功夫》截然不同，時代背景不同，文化根柢不同，連帶故事主題也截然不同。當然，這兩部作品都與功夫有關，都是小人物出頭天故事，但除此之外沒有任何關聯。

這是全新版本的《功夫》：就算看過小說也要再看一次

《功夫》是由九把刀監製、執導與編劇，這不是2005年預計由導演嚴浩執導的版本，是九把刀本人出資、招商、並親力親為創作的電影。因此，電影《功夫》與小說《功夫》當然算是同一個爸生下的兩個孩子，它們儘管同名，卻不是一模一樣。當年23歲寫小說的九把刀，與2013年決定自己製作、2023年在製作流產後重新啟動計畫的九把刀，也已經不太一樣了。可以說，這部《功夫》電影，是九把刀針對自己小說的一次全新「重製」。

因此，小說《功夫》全書的420頁，勢必無法、也不會全部塞進127分鐘的電影《功夫》裡。而且，小說《功夫》與其他九把刀小說的關聯性，在電影裡也消失了。對一般小說改編電影而言，這算得上是某種「魔改」，但無論是小說或電影《功夫》，創作者都是九把刀本人，因此這並不能算是魔改，而是一種重製與再創作。因此，即便你是多年來的忠誠《功夫》書迷，或對《功夫》與一系列《都市恐怖病》小說都熟讀到滾瓜爛熟，這部電影依舊不是你讀過的小說，它不但與小說不同，而且，放進了更多九把刀基於「功夫」元素所設計的影視功夫脈絡。

《功夫》劇照（圖片來源：麻吉砥加電影）

台灣擁有一座獨特的變種武林

80年代的台灣電視機螢幕上，你可以看到清秀湯鎮業與粗獷梁家仁主演的港劇《天龍八部》，還有黃日華與翁美玲主演的《射鵰英雄傳》，1990年，中視播映潘迎紫主演的劇集《浴火鳳凰》，以及港星關禮傑與惠天賜主演的《天龍八部》；1991年，何家勁主演華視的《少年張三丰》，而你在錄影帶店可以租到黃文擇的「天宇布袋戲」《龍現江湖》錄影帶，裡頭有吸血鬼與外星人……2000年，民視播出《飛龍在天》，描述清末的台北艋舺武林傳奇，收視率曾創勇破20%的驚人成績。

80、90、2000年代，如果你是個愛看電視與電影的台灣孩子，你的武俠觀很可能深深受到以上的港劇、台劇、布袋戲作品的影響，更別提90年代正是香港武打電影的高峰期，徐克的《黃飛鴻》系列，再創這位武林宗師在50年代立下的影史輝煌榮光；《白髮魔女傳》、《新龍門客棧》、《笑傲江湖II：東方不敗》、《功夫皇帝方世玉》、《醉拳II》這些武打電影，更讓許多觀眾魂縈夢牽，彷彿看完電影，自己也獲得一身俐落身手。

《功夫》劇照（圖片來源：麻吉砥加電影）

但《飛龍在天》的武林與《白髮魔女傳》的武林大不相同，《浴火鳳凰》與《蜀山》的奇幻也大不相同，《笑傲江湖II：東方不敗》與《龍現江湖》的腦洞大開形式更截然不同，相同的是，台灣觀眾概括承受，我們接受的是絕世武功可以救世，可以秉持正義，不管這些武功與這些武林形式各異、風格不同，我們都坦然接受它們帶來的價值觀與娛樂效果。這讓台灣的武俠觀變得很不一樣，它不受到時代背景與地域性的限制，它的定義模糊又多彩。

《功夫》放進了這複雜的台灣武俠觀影脈絡，你會看到《精武門》、《飛龍在天》、《白髮魔女傳》、《蜀山》與《黃飛鴻之二：男兒當自強》。這裡不僅僅是引用，這些武打經典還會以不同形式，體現在《功夫》的劇情脈絡之中。人生如戲、戲如人生，80、90、2000年代沉浸在港式台式武俠世界的台灣人，某種程度上的人生觀也受到這些經典的影響。而在《功夫》裡，有些角色的人生甚至困在這樣的虛幻武林之中，無法自拔。

《功夫》體現了一個台灣獨特的影視武林，而且更深化了這座武林與這片土地之間的關聯，這比起單純的改編小說，電影增加更多只有電影才能呈現的娛樂效果與深意。曾經的80、90、2000年代的台灣觀眾，對《功夫》的懷舊典故，絕對是一見即詳。而且他們也可能感受到，自己與戲中角色都同樣這麼地「入戲」，對這些武俠經典如癡如醉。可以說，《功夫》是一部會讓台灣觀眾感同身受、會心一笑的獨特台灣電影。

《功夫》劇照（圖片來源：麻吉砥加電影）

群星賣力演出

參與《功夫》的每位演員都有令人心喜的演出，戴立忍飾演邋遢的功夫高手，你可能無法從他的扮相認出這是戴立忍，但他會讓你相信黃駿有多瘋癲。這個角色喜怒無常、行事不按常理，戴立忍的詮釋讓黃駿像極了《去吧！稻中桌球社》裡會出現的髒污無厘頭大叔，但一轉身黃駿又成了酷似《老男孩》裡的瘋狂復仇大叔，這之間的轉換沒有造型上的變換，只有戴立忍的眼神、口條與音高不同，他還在這部電影有不少特技表演，戴立忍的演出讓《功夫》增加了許多精彩。

超過30歲的柯震東飾演高中生似乎不太合理，他的特寫裡臉上竟然還是光滑稚嫩更是不科學。淵仔其實並不是這部電影裡最出彩的角色，但柯震東的表演，依舊能符合九把刀作品裡男主角一貫的中二、好色又純情的大男孩氣質，這是他與九把刀多年合作的默契，其他人很難取代。相對淵仔，飾演損友阿義的朱軒洋明顯更突出。朱軒洋在《黑的教育》裡飾演令人不寒而慄的惡霸，但在《功夫》裡卻是少根筋又癡迷同學母親的傻大個，他在電影前半段帶來不少笑點，偶爾的深情為這個角色多了令人心動的不同理由。

《功夫》劇照（圖片來源：麻吉砥加電影）

但《功夫》真正的喜劇角色，卻是理應當公主的乙晶。王淨在這部電影裡的犧牲並非只有被打到飛起，而是必須扮醜、扮蠢、扮慘。作為淵仔暗戀的對象，乙晶應該是個完美無缺的聖女角色，但當她決定拜師學功夫起，美少女就開始受到不合理教育的摧殘。這種摧殘來自特效化妝的扮醜、與王淨本人顏面肌肉的扭曲扮醜。這種摧殘帶來的喜感，除了觀眾對習慣王淨完美形象的反差感以外，王淨本人的自願扮醜努力也是清晰可辨。喜歡王淨的觀眾絕對會為美少女的不一樣演出感到驚喜，也許她未來會願意進行更多打破刻板印象的表演。

這部電影有不少九把刀的親朋好友，以及過去作品的合作演員演出，而他們的表演都各有貢獻。嚴藝文飾演無惡不作的議長，需要bitch到底，這對嚴導演來說並非難事；高英軒飾演皮笑肉不笑的主管，陰冷氣質完全能反映曾經壟罩台灣的陰濕政府力量；但觀眾最喜歡的表演可能是來自劉冠廷的冷血演出，他飾演殺人不眨眼的反派藍金，幾個冷酷側臉鏡頭，讓人完全忘記他在《消失的情人節》等作品的純情角色形象，反倒有一種禁慾俊美的犀利感。

《功夫》劇照（圖片來源：麻吉砥加電影）

《功夫》的改編變得更簡潔、降低令人不適或複雜的效果、並且增加更多能讓觀眾熟悉的武俠影視脈絡。這依舊是一個台灣都市武俠故事，依舊有中二又魯莽的台灣少年，與被困在歷史記憶的台灣幽魂。同時，《功夫》電影比小說有更淺顯易懂的娛樂效果，它漫長的25年誕生過程，讓它反倒變得更圓潤成熟。2/13春節檔上映的《功夫》，值得推薦給台灣觀眾。

