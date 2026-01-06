這不是愛瘋！男身藏2把改造折疊手槍 外型竟像手機

兩把手槍外型偽裝成「iPhone手機」與「打火機」。（圖／東森新聞）





智慧型手機竟然能變身殺人武器？台南市警局刑警大隊日前偵破一起非法持有槍械案，在一名45歲陳姓男子身上查獲兩把構造精密的改造折疊手槍。這兩把手槍外型極具欺騙性，分別偽裝成「iPhone手機」與「打火機」，乍看之下與一般隨身物品無異，但經警方檢測，均具有相當程度的殺傷力。



台南市刑大早已鎖定45歲的陳姓男子涉有重嫌，經連日跟監蒐證，警方見時機成熟，趁陳嫌步出住處時上前攔查。面對突如其來的警力，陳嫌當場神情錯愕，不斷慌張地反覆詢問警方攔下的意圖，試圖裝傻掩飾。然而警方早已掌握確切情資，隨即在其隨身物品中搜出兩把改造手槍。

警方指出，這兩把查扣的槍枝設計相當特殊，其中一把外觀仿造iPhone手機，另一把則酷似打火機。這些偽裝槍械平時可折疊攜帶，體積輕巧、隱蔽性極高，宛如電影特務情節中的「卡片槍」。經初步檢視，槍枝內部結構完整，可裝填兩發9釐米口徑子彈，且機械性能良好，擊發威力驚人，若流入市面後果不堪設想。



經警方深入追查槍枝來源，隨後循線逮捕另一名涉嫌販賣槍枝的49歲關姓男子。關嫌落網後向警方坦承，他是從網路購入操作槍或玩具模型槍後進行改造，再轉手販售牟利。據悉，每把改造手槍獲利約在新台幣2萬至5萬元不等。



目前全案除依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》移送法辦外，鑑於這類偽裝型槍械對治安構成潛在嚴重威脅，台南市刑大正擴大追查，以此釐清關嫌究竟已售出多少把改造槍枝，全力防堵非法槍械流入市面。

