這不是油蔥酥！外帶林聰明驚見大蟑螂 緊急停業清消

（記者許皓庭／綜合報導）嘉義知名排隊美食「林聰明沙鍋魚頭」驚傳嚴重食安事件。有消費者反映外帶餐點返家食用時，竟在湯內驚見一隻體型完整的黑色大蟑螂，引發社群平台熱烈討論。對此，業者已迅速發聲明致歉，並宣布嘉義中正總店與光華分店自今日（22日）起自主停業兩天，進行全面的環境清潔消毒與流程檢核，同時設立退款機制以補償受影響顧客。

根據社群平台 Threads 的貼文顯示，受害網友日前前往林聰明沙鍋魚頭購買晚餐，未料帶回家吃到一半，才赫然發現碗底藏有一隻巨大的完整蟑螂。由民眾分享的影片與照片可見，該異物身體與腳肢清晰可辨，讓顧客崩潰表示「驚嚇到快吐了」。貼文曝光後隨即引發高度關注，更有其他網友留言分享過去曾遇到類似衛生問題，引發外界對該名店衛生管理的質疑。

針對此項指控，業者第一時間在貼文下方致歉，並主動透過私訊聯繫當事人處理退款事宜，同時請求顧客保留異物樣本以便追蹤溯源。店家透過臉書官方粉專表示，對於造成消費者不愉快的用餐體驗深感抱歉，目前已由品保單位啟動內部稽查程序，針對原料採購、製程備料及最終出餐環節進行全方位檢視。

為了挽回品牌商譽，林聰明沙鍋魚頭公告嘉義中正總店與光華分店於 12 月 22 日至 23 日暫停營業，同步執行深度的環境衛生管理作業。除徹底消毒門市外，業者也承諾會針對第一線工作人員重新辦理教育訓練，強化食安意識與異物篩檢流程。此外，針對受影響的消費者，店家已建立專責窗口，受理民眾辦理退款相關事宜。

圖／林聰明沙鍋魚頭公告嘉義中正總店與光華分店於 12 月 22 日至 23 日暫停營業，同步執行深度的環境衛生管理作業。（翻攝 嘉義林聰明沙鍋魚頭 Facebook）

此次食安風波對嘉義名店形象造成不小衝擊，業者正採取積極補救措施防堵衛生缺失。由於該店具備極高知名度，後續的環境改善成果與地方衛生單位的稽查動向，仍受全台廣大食客與媒體的密切追蹤。

