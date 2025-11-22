Yahoo奇摩旅遊駐站達人

這不是火車，是移動的神殿！太宰府旅人列車開往心願之路！六節車廂六種祝福～

日本福岡｜太宰府旅人列車（旅人・たびと）
日本福岡｜太宰府旅人列車（旅人・たびと）

從福岡通往太宰府的那一段鐵道，被稱為「通往心願的路」，

因為終點，是日本最具靈氣的神社之一～太宰府天滿宮。

日本福岡｜太宰府旅人列車（旅人・たびと）
日本福岡｜太宰府旅人列車（旅人・たびと）

而乘坐西鐵打造的 「 太宰府旅人列車（旅人・たびと）」 Tabito，

更像是在抵達神社前，提前展開一場「預祝心願」與「美感洗禮」的旅程。

日本福岡｜太宰府旅人列車（旅人・たびと）
日本福岡｜太宰府旅人列車（旅人・たびと）

當列車緩緩駛入月台，你會發現：

這不是一台火車，而是一個充滿符號、色彩與故事的移動神殿。

日本福岡｜太宰府旅人列車（旅人・たびと）
日本福岡｜太宰府旅人列車（旅人・たびと）

旅人 TABITO：一台會說故事的列車

「旅人」在日文裡是「旅行者」的意思。

而這台列車，專門載著準備前往太宰府「祈願、參拜、尋找方向」的旅人。

列車外觀以 天滿宮的梅紋、麒麟、太鼓橋、白梅紅梅 為元素點綴，色調柔和、帶著吉兆寓意。

站在月台上，你會先聽到旅人列車獨有的到站音樂，像是旅程開場前的小小序曲。

日本福岡｜太宰府旅人列車（旅人・たびと）
日本福岡｜太宰府旅人列車（旅人・たびと）

車廂主題介紹（每節車廂都有寓意）

旅人列車共六節車廂，每節都有不同主題。以下以易懂方式整理：

1號車｜祈願 Wish

主色：紫 × 金

象徵：學業成就、智慧啟發

牆面以筆墨線條描繪「飛梅傳說」，座椅採用梅紋布料。

整節車廂最受考生與家長喜歡。

日本福岡｜太宰府旅人列車（旅人・たびと）
日本福岡｜太宰府旅人列車（旅人・たびと）

2號車｜學問 Knowledge

主色：藍

象徵：天神＝菅原道真公的學問之神

以古代卷軸、筆墨、和紙紋樣裝飾，讓整節車廂像一座流動的圖書館。

窗框上甚至印有和歌與古典文字，是文青最愛。

日本福岡｜太宰府旅人列車（旅人・たびと）
日本福岡｜太宰府旅人列車（旅人・たびと）

3號車｜文化 Culture

主色：紅 × 白

象徵：太宰府悠久歷史

牆上以插畫描繪太宰府的名勝：

太鼓橋、光明寺、戒壇院與九州國立博物館的青銅色屋頂。

像搭著列車走入一段時空走廊。

日本福岡｜太宰府旅人列車（旅人・たびと）
日本福岡｜太宰府旅人列車（旅人・たびと）

4號車｜傳統 Tradition

主色：深綠
象徵：山林與自然

大量運用木紋與綠色，宛如在森林中前行。

設計靈感來自太宰府的山景與「神靈宿於自然」的信念。

日本福岡｜太宰府旅人列車（旅人・たびと）
日本福岡｜太宰府旅人列車（旅人・たびと）

5號車｜神使 Messengers

主色：金 × 白

象徵：神的使者

上方有「白鷽鳥」與「神牛」的圖案。

特別是「神牛」被視為消災、保佑財運的象徵，旅人都會摸一下繪上的牛頭祈福。

日本福岡｜太宰府旅人列車（旅人・たびと）
日本福岡｜太宰府旅人列車（旅人・たびと）

6號車｜吉兆 Good Fortune

主色：粉紅 × 白

象徵：梅花初綻

這是最可愛、最柔軟的一節車廂。

粉嫩的梅花圖案一路盛開到車門，就像提前踏入春天；

走完整列車，就像把太宰府的信仰、美學、歷史與自然一次看完。

日本福岡｜太宰府旅人列車（旅人・たびと）
日本福岡｜太宰府旅人列車（旅人・たびと）

旅人列車 × 太宰府 一條慢慢前往「願望之地」的路

坐在車窗旁，看著街景慢慢轉為山景、綠意、神域的邊境感。

列車晃動得剛剛好，像是把旅人從都市的喧囂溫柔推進另一個世界，

那是一種「快要抵達前，心也慢慢安靜下來」的魔法，

特別是在靠近太宰府站前，你會看到梅枝、鳥居、樹林像電影般滑過車窗。

日本福岡｜太宰府旅人列車（旅人・たびと）
日本福岡｜太宰府旅人列車（旅人・たびと）

那一刻，你會懂：

旅人列車，不是交通工具，而是前往祈願之旅的儀式感本身。

日本福岡｜太宰府旅人列車（旅人・たびと）
日本福岡｜太宰府旅人列車（旅人・たびと）

旅人的小建議：

✔ 建議從「西鐵福岡（天神）站」搭乘

✔ 列車不需加價，只需搭乘普通票即可

✔ 若想拍車廂空景，建議搭早上班次

✔ 到站後可依序參觀：太鼓橋 → 本殿 → 九州國立博物館

日本福岡｜太宰府旅人列車（旅人・たびと）
日本福岡｜太宰府旅人列車（旅人・たびと）

一趟會留在心裡的短旅

前往太宰府的路其實很短，但旅人列車讓這段短短17分鐘，變

成一趟「與自己同行」的旅程。

日本福岡｜太宰府旅人列車（旅人・たびと）
日本福岡｜太宰府旅人列車（旅人・たびと）

也許每個人出發前往太宰府的理由不同，

有人求學業，有人求心安，有人只是想看看世界。

但走下列車的那一刻，你會帶著某種新的心情前行。

日本福岡｜太宰府旅人列車（旅人・たびと）
日本福岡｜太宰府旅人列車（旅人・たびと）

因為你已經是一位完成儀式，準備好迎接祝福的旅人。

日本福岡｜太宰府旅人列車（旅人・たびと）
日本福岡｜太宰府旅人列車（旅人・たびと）

文章來源：快樂雲愛旅行

