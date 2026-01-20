「這不是舞蹈影像」柏林展出 陳以軒挑戰感知實驗

（中央社記者林尚縈柏林20日專電）台灣藝術家陳以軒在柏林貝塔寧藝術中心展出錄像作品「這不是舞蹈影像」，以舞者、攝影機與導演之間的即時互動為核心，讓拍攝行為本身成為作品的一部分，挑戰舞蹈、影像與觀者之間的既定角色，帶領觀眾走入由鏡頭驅動的感知實驗。

「這不是舞蹈影像」（This is not a Dance Film）原為現場演出作品，近期首度在德國柏林知名藝術中心貝塔寧（Künstlerhaus Bethanien）以三頻道大型錄像裝置形式展出。

陳以軒接受中央社訪問表示，這是他第一次參與貝塔寧駐村計畫，館方在調整展覽期程後，建議他抵達柏林後直接推出展覽，「他們認為這件作品會是柏林藝術圈有興趣的類型，我也相信他們的藝術雷達」。

作品最初於台灣北師美術館以現場演出形式呈現，核心提問直指影像與表演的邊界：拍攝是否能成為一種演出？演出又是否能被完整記錄？

陳以軒指出，正因如此，這次柏林展覽並未安排現場演出，而是選擇以「演出紀錄」轉化為裝置形式，讓作品從一次性的現場行動，延展為可被反覆經驗的空間事件。

「這不是舞蹈影像」為陳以軒與驫舞劇場標誌性編舞家蘇威嘉共同創作，舞者為陳珮榕。作品結合編舞、攝影與即時拍攝行動，在演出與拍攝之間建立高度即時的互動關係，使影像生成的過程本身成為作品的一部分。

貝塔寧藝術中心展場中，三面大型投影環繞觀眾，影像在不同螢幕間切換，迫使觀眾移動身體、改變觀看角度。原本應該位於中央的舞台，如今由觀眾取代。

陳以軒告訴中央社，「觀眾站在中間，看著四周的螢幕，有點像自己站在舞台上拿著相機拍舞者，或被鏡頭包圍。」他認為，這不只是沉浸式觀看，更是一種視角的反轉。

他也以作品中一段即時互動為例指出，在演出過程中，舞者在既有結構下做出即興選擇，接手攝影機並轉而拍攝正在場內下指令的導演與現場觀眾。這段未事先設定、但基於專業判斷所生成的互動，被完整保留進作品之中，成為拍攝與被拍攝角色短暫轉換的重要片段。

「這不是舞蹈影像」涉及攝影、電影與舞蹈，與陳以軒的日常工作密切相關。紐約普拉特藝術學院（Pratt Institute）攝影碩士出身的他，畢業後長期從事表演藝術影像拍攝工作，包括雲門等舞團的演出紀錄與宣傳影片。

陳以軒說，這件作品某種程度上是將自己身為攝影師與影像工作者的經驗「挪用」為創作素材，讓攝影機不再只是中立工具，而成為具有節奏、重量與控制力的行動者。

談及希望觀眾帶走的感受，陳以軒表示，他最著迷的並非複雜理論，而是「相機與被拍攝者連結的那個瞬間」。只要觀眾在現場感受到舞者、鏡頭與自身之間產生某種連結，甚至起雞皮疙瘩，「那就是我最初想探索的事情」。

「這不是舞蹈影像」將在柏林貝塔寧藝術中心展出至3月1日。陳以軒表示，柏林駐村期間仍將持續發展相關計畫，未來不排除將此作品延伸為系列創作，在不同城市與場域中，持續追問影像、身體與觀看者之間的關係。（編輯：唐聲揚）1150120