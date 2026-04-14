這不是 AI 惡搞，龍捲旋翼推進器 CycloRotor 即將投入量產

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不管從哪個角度看，CycloTech 的這台測試機都不太像真實世界的產品，可是它真的能飛，而且可以在空中水平橫移、垂直起降，機身還能完全不動，這看起來很唬爛的魔法，其實是一套古老的發明。

2025 年首度完成試飛後，CycloTech 已經開始邁向量產化他們的核心產品 CycloRotors，我們暫且將其翻譯成「龍捲旋翼」，因為它基本上就是在創造並且操縱龍捲風。

這套推進系統的原理其實很古老，它源自於船隻使用的水下螺旋槳 Voith-Schneider Propeller，只是它推動的是空氣，有點像是家中常見的循環扇。但仔細看，龍捲旋翼系統的構造跟循環扇、螺旋槳完全不同，它看起來像是一個中空的滾筒，讓人更加看不懂他的運作方式。

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▲ 龍捲旋翼外型看起來有點像滾筒洗衣機，完全看不出往那個方向噴射。

關鍵在於圓筒外圈的翼片並非固定，而是可以擺動的「魚鰭」，這些碳纖維翼片環繞著中軸旋轉，不斷產生氣流升力。但中軸也不是固定的，而是一種「偏心機構」，只要軸心變動，所有翼片的氣流就會隨之變換方向，達成神奇的 360 度全方位向量切換推力的效果。

科學原理難以理解，但你可以想像成它是一個不斷噴射出龍捲風的裝置，只要調整中央的控制器，它就能朝任何方向噴射龍捲風。

目前多數的飛行器，都是朝單一方向發出推力，如果要改變方向，就要調整推進器位置，從 F-22 戰鬥機的向量噴嘴，到多軸無人機的可變軸向，都是相同道理。龍捲旋翼最大的優點就是，整體結構不會變動，機身幾乎可以保持水平移動，載運乘客的時候就會更加舒適，也能對應更多艱困的天候，增加工作時間。如果將推力瞬間反轉，還能做出在空中緊急煞車的動作。

CycloTech 也很聰明的限制了自己的野心，他們並沒有打算立刻開拓自己的空中計程車事業，相反地，他們希望先把龍捲旋翼這套技術，供應給其他飛行器廠商。「CycloRotors 可以完美配合現有的螺旋槳、噴射推進器，提升飛行器靈活度、舒適度和安全性。」CycloTech 營運長 Dmitry Khristofor 指出，他們在開發過程中完全遵循 ARP4754、ARP4761 和 EN9100 等安全標準，讓產品符合各大市場的法規要求，可以快速整合到現有的飛行器推進系統內。

他們目前實測的原型機 BlackBird，搭載了六顆龍捲旋翼推進器，目前已經完成 800 次以上測試飛行，去年底獲得歐盟認證，啟動驗證計畫，或許在不久的將來就可以邁向商業化了。

EU-Backed “BlackBird Demonstrator” to Advance Six-Rotor CycloRotor Flight Technology

（圖片來源：CycloTech）