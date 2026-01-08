這不是AI！50隻羊入侵德國超市 顧客嚇壞爬上輸送帶

（記者許皓庭／綜合報導）德國巴伐利亞邦布爾格辛的一間 Penny 超市日前發生罕見意外，約 50 隻綿羊突然闖入店內，導致貨架傾倒、環境混亂，顧客與店員皆受驚嚇。事後牧羊人出面道歉，而超市方展現大度，宣布在完成環境清消與食品檢查後，將不會對牧羊人提出損害賠償要求。這起離奇事件伴隨監視器畫面在網路瘋傳，溫馨結局意外引發社群熱議。

圖／德國一間超市日前發生罕見意外，約 50 隻綿羊突然闖入店內，導致貨架傾倒、環境混亂。（翻攝 Lady Mihaela X）

根據當地媒體報導與流傳的社群影片，這起事件發生於 5 日。大批綿羊無預警湧入超市，在收銀區及貨架通道間肆意徘徊，導致多處貨物被撞落地面。現場景象極度混亂，驚慌的顧客四處躲避，甚至有一名男性顧客情急之下爬上結帳櫃檯的輸送帶躲藏，以避免與羊群正面衝撞。羊群在超市內滯留約 20 分鐘後才被引導離去，現場留下了大量排泄物與碎裂的玻璃瓶罐。

圖／現場景象極度混亂，驚慌的顧客四處躲避，甚至有一名男性顧客情急之下爬上結帳櫃檯的輸送帶躲藏。（翻攝 Lady Mihaela X）

這群羊隻的飼主米希勒（Dieter Michler）事後主動聯繫媒體說明，他證實該群羊隻確實是他所飼養。他推測，羊群可能是在放牧移動的過程中不慎脫隊走散，隨後受不明因素吸引才誤闖超市建築。雖然造成店內營運中斷與財物損耗，米希勒仍對這場突如其來的騷動向超市與大眾致歉。

對此，超市發言人公開表示，店內員工已在事發後立即進行徹底的深度清潔與消毒作業，並對架上所有食品雜貨進行嚴格的安全檢查，確保衛生無虞。業者強調，有感於事件純屬意外且牧羊人態度誠懇，公司決定採取寬容立場，不會對牧羊人索取任何賠償金。目前受影響的 Penny 超市已恢復正常營業，所有販售商品皆符合超市原有的安全標準。

