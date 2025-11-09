「這世代」退休規劃首選 分紅保單重燃熱潮

透過保險商品預作退休規劃，分紅保單即是市場首選商品之一。（圖／Pixabay）

台灣邁入超高齡時代僅一步之遙，樂活退休是所有仍在努力工作的民眾所期盼的，但面對退休後無工作收入，如何「老有所醫、老有所養」，無需負擔日常生活與醫療開銷支出。期望維持退休生活品質，不再是中高齡民眾的課題，Z世代也需趁早做好規劃，透過保險商品預作退休規劃，而近年重新火熱的分紅保單即是市場首選商品之一。

分紅保單並非近年才有的新商品，過去有多家業者銷售分紅保單，不過後來發生金融海嘯，分紅也大幅減少，許多壽險業者因此退出市場。後來長年來僅保誠人壽販售分紅保單，富邦人壽2023年宣布重回分紅保單市場，為市場投下震撼彈，隨後各家人壽進軍市場，分紅保單市場競爭日趨白熱化。

依據國發會的人口推估，台灣預估到2025年底，65歲以上人口占比將達20.02％，進入「超高齡社會」；預估到2045年，台灣的高齡人口將增加258萬，占比高達35.02％；青壯年人口將減少411萬人；扶老比從29.29％上升到61.27％。「愛情太貴，婚姻更像一場交易。」，成了中國Z世代在社群上最常被轉發的心聲，過往養兒防老的觀念已不在，未來恐要面臨自己照顧自己，甚至要照顧家人的情形。

根據行政院主計總處前年家庭收支調查報告，65歲以上退休族群每戶可支配所得為72萬元；消費支出為62萬元，可支配所得金額相較於其他年齡族群大幅下降，扣除消費支出僅剩10萬元。考量到老年無可避免的醫療費用、日常生活以及家庭支出、與日漸嚴重的通貨膨脹，保險公司提醒民眾要提早做好準備。透過保險商品規劃退休，可獲得的生存保險金以及紅利分配，彈性維持理想中的退休生活。

