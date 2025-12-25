這也不行! 上海女子扮耶老被捕 學校群組下令"禁過洋節"

生活中心／綜合報導

近年中國倡議不慶祝西方節日，雖然沒明文規定禁止，但昨天（24日）平安夜，上海一名女子在街頭裝扮成耶誕老公公，卻被公安說是"奇裝異服"帶回警局。西安海德小鎮的大型耶誕樹裝置也被拆除，甚至連學校群組要求師生不要慶祝耶誕節，更特別提及12月26號為毛澤東冥誕，阻止人民過洋節。

中國上海一名女子，平安夜當天，穿著耶誕裝，化身耶誕老公公上街發蘋果，沒想到卻被公安抓走。影片旁白：「跟我的朋友準備了超多的蘋果，想在長安路當一次人間聖誕老人，給路過的人送平安果，結果聖誕老人本來，差點在（警）局子裡過節。」本來好意分享歡樂，沒想到卻被公安以"奇裝異服"為由逮捕，押回警局做筆錄，更發現局裡一堆耶誕老人都被抓。近年中國倡議不慶祝西方節日，雖然沒有明文規定禁止，但檯面下直接不演了。

廣告 廣告

上海女扮耶誕老人遭逮捕 學校群組下令「禁過洋節」

中國校園群組下令學校禁止慶祝耶誕節。（圖／X @whyyoutouzhele ）西安海德小鎮的紅色耶誕樹，橫躺倒地硬生生被拆除，老城根的"晶夢之森"耶誕城裝置藝術，12月24號、25號臨時暫停開放，更流出眾多校園群組對話，規定學校內禁止過西洋節日，強調中國沒有平安夜、沒有耶誕節，甚至還特別提及，12月26號為偉大的毛主席冥誕。

上海女扮耶誕老人遭逮捕 學校群組下令「禁過洋節」

中國博主砲轟禁止人民過洋節。（圖／bilibili暴力作家歐陽乾）中國小學生：「我們不過平安夜，不過聖誕節，我們只過中國節。」中國博主：「一個節日你愛過不過，你說你霍霍這些孩子幹嘛呀，那一板一眼的發言，一看就是編排好的，外國人還過春節呢，也沒聽他們咬牙切齒地說，抵制中國洋節啊。」連中國網友都看不下，有博主忍不住大酸，中媒不斷發出類似訊息，要阻止人民過洋節，但恐怕只會惹來更多民怨。

原文出處：上海女扮耶誕老人遭逮捕 學校群組下令「禁過洋節」

更多民視新聞報導

男毒駕上路竟拒檢狂飆至分局前 勇警破窗掛彩仍逮4毒蟲

守護跨年安全 台中警提高維安層級禁帶10類物品打造防護網

南韓拒改「中國台灣」標註！傳北京將鬆綁「1禁令」回贈

