這也有黃牛？中國「婚姻登記」見代搶產業 女預約不到崩潰：離個婚這麼難

一名中國網友表示，近日出現黃牛代搶結婚、離婚登記名額的現象。圖／翻攝自南方都市報

現在黃牛猖獗，就連離婚登記也有黃牛代搶！綜合陸媒報導，有網友表示，在「好日子結婚」的名額要預約，但近日發現就連「離婚」名額也要用搶的，就跟買春節火車票一樣，網友傻眼直呼，「立刻就被搶空」。事實上，這種搶預約的現象讓黃牛嗅到商機，開價600人民幣（換算約新台幣2543元），就能找黃牛幫忙代搶離婚名額。

中國結婚登記驚見代搶！黃牛證實：全程使用機器人

綜合陸媒報導，在中國結婚、離婚都要找婚姻登記處登記，難免出現排隊情形，近日在社群平台、二手交易網站中，有發現黃牛提供代搶訂單，只要民眾提供身分證字號、姓名等個人資料，就可以預約到婚姻登記處登記結婚，價格在60人民幣（換算約新台幣254元）至100人民幣不等（換算約新台幣424元）。

廣告 廣告

陸媒記者訪問一名二手交易網的黃牛後指出，結婚日期若要選元旦、情人節等日子，售價就為100人民幣。另一名二手交易網的黃牛則說，預約的成功機率會根據日期、熱門程度、預約數量而發生變化，全程會使用「機器人」代搶，假日一般是熱門日期。

另外，社群平台亦出現同樣的代搶黃牛，黃牛在社群主頁寫下「接全廣東結婚預約登記代拍」，目前可以預定元旦、情人節兩天的代搶，該黃牛稱預約成功後會有簡訊通知，也可以在官方平台查詢到。當被問及「是否使用外掛預約」時，該黃牛給予肯定答案。

黃牛代搶！女預約不到崩潰：原來離婚這麼難

不過，除了代搶結婚以外，近日還興起代搶離婚的黃牛。一名離過婚的女網友崩潰表示，「原來離婚這麼難，我第一次知道原來離婚是要拿號（預約）的，你需要先去預約一個號碼，並且這個預約拿號的過程，跟搶春運的火車票一模一樣」，是那種凌晨放票，一出來就直接搶光的程度。

女子透露，當時在離婚期間有一個熱搜關鍵字，就是廣州有離婚黃牛，可以花600人民幣（換算約新台幣2543元）找黃牛幫忙搶預約名額，她表示，如果預約3次要登記離婚，但人都沒出現，可能會被系統拉進黑名單。

另外，由於不管是代搶結婚還是離婚名額，黃牛都會要求提供姓名、身分證字號，恐怕有個資外洩之虞。廣東國鼎律師事務所律師何生廷表示，婚姻登記預約屬於公共服務資源，「不屬於可以倒賣的商品」，他認為，黃牛若利用科技搶到名額再賣，會影響婚姻登記處常務理事流程，是屬於擾亂公共服務的行為，建議相關部門進行系統優化，以阻擋黃牛使用機器人代搶。



回到原文

更多鏡報報導

45歲Gino罹「修格蘭氏症」！全球1%人可能發病 醫：無法根治

1天內死2次！54歲婦遺體送停屍間竟「起死回生」 數小時後再度離世

傳林倪安當高志綱小三！她爆「每隊睡1到4個」：跟我老公滾過床