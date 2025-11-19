這也甩鍋？何鷹鷺鼓吹統一遭藍營停權 竟嗆：民進黨打壓言論自由

即時中心／高睿鴻報導

國民黨近日屢次爆出另國人無法接受的親中言論，例如中常委何鷹鷺，不僅被發現拍攝抖音影片、竟還身著「毛澤東頭像」衣服、公開宣揚統一台灣等言論，消息傳出後，瞬間引發輿論炸鍋。為緩解抨擊聲浪，藍營決定火速切割，給予「黨職停權」處分，也不再讓她參加今（19）天的中常會；沒想到，何鷹鷺今受訪時依舊態度強硬、還怒批是民進黨打壓言論自由，更強調自己的言論沒違反法律、也不危害台灣人的安全。

何鷹鷺今天還是抵達藍營中央黨部，盼能參加中常會，可惜最終事與願違；並且，她改為接受媒體聯訪時，又再次遭黨部人員阻擋，讓她不滿回嗆，「國民黨已經把我賣給民進黨了？意思就這樣子？我還有沒有言論自由？」。

受訪時，何鷹鷺悻悻然地說：「最後，我還是不能參加今天的中常會，黨部守衛也不讓我進入；（考紀會主委）張亞屏也已經叫我今天別參加，他們有給我一些解釋，就是我在抖音影片上，穿了一件毛澤東頭像的衣服」。

她接著解釋道，之所以會有這樣的言行，是因為之前有去過中國延安，知道毛澤東確實有教導過「我們為人民服務」；正因為有「為人民服務」這幾個字，自己才會將這件衣服買下。而且何鷹鷺說，自己也確實是從「祖國大陸」過來、「大陸是我的祖國」，不過，自己現在屬於中華民國合法公民，理應擁有言論自由。

國民黨中常委何鷹鷺。（圖／民視新聞）

因此，她將自己遭輿論撻伐的苦果，歸咎於政府身上，「我就覺得，民進黨嚴重限制了我的言論自由、民主自由」。何鷹鷺稱，她的言論根本無違反國家法律、也沒危害台灣人民的生命安全，而且關於統一這件事，「我也講過是希望和平、我們不要戰爭」。她又稱，自己今天做的一切，都是為了千千萬萬台灣人民、兩岸人民著想，而非為了危害任何人的聲明安全。

何鷹鷺繼續說：「我一再強調，我沒有叫中國用武力解決台灣，這句我從來沒主張過。我想要的就是和平，並拿著『為人民服務』這個宗旨，任何人也都可以去執行。為什麼？我們本來就是為人民服務的」。她還稱，雖然自己今天擔任中常委，但應該仍能有個人言論，這些想法及行為都是她個人的，並不代表任何一個黨派；無論如何，核心理念就是為人民服務，尤其綠營若不願為人民服務，那麼她們更該為了人民。

「民進黨也是一樣、國民黨也是一樣，我們就是要走進人民的心裡、走進人群中、了解人民的所想、所做、所需，這不矛盾！」，何鷹鷺說。

