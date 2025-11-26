這也能上網賣? 苗警拍賣「12公尺鐵塔」 5千元起標







這個也能放到網路上買？苗栗縣通霄分局白沙派出所，將原址重建，派出所一座高12公尺的防空警報電信鐵塔退役，警方覺得回收可惜，將它PO上「台北惜物網」公開拍賣。底價5000元公開拍賣，有人會想買嗎？

紅磚白漆建築的白沙派出所，即將拆除改建，後方還立有一根高聳的白色鐵塔，是防空警報電信鐵塔，也將一併拆除，但鐵塔狀況良好，就這麼拆了回收，實在可惜，該怎麼辦？警方突發奇想，上網賣！





通霄鎮白沙派出所即將拆除改建 後方防空警報電信鐵塔也將一併拆除（圖／民視新聞）

沒看錯，網路什麼都賣什麼都不奇怪，12公尺高的鐵塔，5000元起標。給個機會，讓賣方好好介紹這座鐵塔，也許有人用得到。

























12公尺高的防空警報電信鐵塔 苗栗縣警局放上「台北惜物網」5000元起標（圖／民視新聞）













警員說從到職至今，防空警報電信鐵塔就在這裡，隨著派出所改建工程，已無使用需求將拆除，24日起為期7天公開競標出價。有人說買回可以妝點成耶誕樹，或者打造為縮小版巴黎鐵塔，或許農地也能裝水塔。不論要怎麼利用，得標者都必須在12月20日前，完成鐵塔拆除和清運，如果流標就由警察局自行拆除。





12公尺高的鐵塔 苗栗縣警局放上「台北惜物網」5000元起標（圖／民視新聞）









