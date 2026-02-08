這也能作弊？冬奧爆「陰莖門」醜聞！選手下體「打1物增粗」只為多飛1cm

記者許雅惠／台北報導

冬奧爆發爭議醜聞（圖／翻攝自中華奧林匹克委員會網站）

為了贏金牌，竟然連「命根子」都敢動手腳？2026 米蘭—柯蒂納冬季奧運（Milano Cortina 2026）賽事正熱，卻驚傳爆發史無前例的「陰莖門」（Penisgate）醜聞！外媒踢爆，有男性跳台滑雪選手為了在空中飛得更遠，竟異想天開在陰莖注射玻尿酸「增粗」，藉此撐大比賽服的表面積，以獲得更好的空氣動力學優勢。消息一出，讓世界反禁藥組織（WADA）與國際滑雪總會（FIS）全看傻眼。

下體「打針」能奪牌？原理竟是為了「撐爆褲襠」

根據德國《畫報》（Bild）揭露，這起離譜的作弊疑雲早在今年 1 月就甚囂塵上。報導指出，部分選手涉嫌在接受比賽服測量前，向陰莖注射玻尿酸，讓下體週徑增加 1 至 2 公分。

這聽起來微不足道，但在分秒必爭的跳台滑雪項目卻是關鍵！因為根據規則，比賽服必須貼合身體，若選手下體變大，比賽服的褲襠部位就能做得更寬，進而擴大整體的「表面積」。FIS 男子跳台滑雪競賽總監佩爾蒂萊（Sandro Pertile）直言不諱：「比賽服每多 1 公分都很關鍵，表面積只要增加 5％，理論上就能獲得更好的滑翔效果，飛得更遠。」

算不算禁藥？WADA 坦言：目前沒違規但要查

這種「魔改下體」的行為算不算作弊？WADA 執行長尼格利（Olivier Niggli）在冬奧期間受訪時坦言，玻尿酸目前並未列入禁藥清單，因此技術上來說「不違規」。但他強調，若未來有具體證據顯示選手是為了提升競技表現而注射，將不排除展開調查，評估是否涉及不正當競爭。

官方防弊超嚴格！3D 掃描盯緊「那裡」

面對這波「陰莖門」風暴，FIS 強調目前尚未掌握實質證據。為了杜絕作弊，跳台滑雪選手在每季賽前都需接受嚴格的 3D 身體掃描，且測量時僅能穿著貼身內衣，比賽服尺寸容許誤差僅 2 至 4 公分，對於胯部高度更有嚴格限制，想在裁判眼皮底下「偷吃步」難度極高。

事實上，跳台滑雪界為了追求飛行距離，過去就曾發生在比賽服內加裝線材的作弊案例。如今為了金牌，選手竟將腦筋動到「私處」上，也讓這屆冬奧增添了不少話題。

