這也能忘！漏列「柚子」高承睿種子籤 桌協：今下午重抽

卓球協會在抽完籤後，才赫然發現漏了「柚子同學」高承睿。（資料照，AP）

115年度中華桌球排名資格賽，即將在11月4日到11月10日舉行，原本10月27日就已經完成抽籤，沒想到隔了兩天桌球協會才發現，男子組國手「柚子同學」高承睿，竟然沒有被列入種子籖。

桌球協會昨（29日）在官網發布一則緊急公告，表示因為作業疏忽，種子籤遺漏了高承睿，因此決定於30日下午兩時，再重新辦理一次男子組的抽籤作業。

這也代表，原先的籤表將重新作廢，差一點就因為協會的疏漏，而影響到選手權益。





