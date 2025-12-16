這也能賭?!猜「誰是下任聯準會主席」竟累積破千萬美元賭金

預測市場平台 Kalshi 的交易數據顯示，投資人對美國總統川普下一步人事布局的押注明顯轉趨積極，其中，前聯準會理事凱文．沃許（Kevin Warsh）接替現任聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）的機率，在短短一周內大幅攀升。根據 Kalshi 最新報價，沃許獲提名的機率達到42%，較前一周增加27個百分點，顯示市場情緒快速轉向。



不過，現任白宮國家經濟委員會主任凱文．哈塞特（Kevin Hassett）仍被視為最具勝算的人選。儘管其預測機率本周下滑約20個百分點，但目前仍以50%的機率位居榜首，持續領先其他潛在人選。

下注總金額已略高於1020萬美元



隨著市場關注度升高，Kalshi相關合約的交易量同步放大。數據顯示，該市場目前累積的下注總金額已略高於1020萬美元，反映出投資人對聯準會領導層變動的高度關切。Kalshi為近年迅速崛起的預測市場平台，允許使用者以真實資金對政治、經濟政策、體育賽事及流行文化等事件進行交易，並透過市場價格將群眾預期轉化為具體機率。

川普於12月12日公開談及聯準會主席人選時，也進一步點名沃許與哈塞特為主要考量對象。他表示，自己目前鎖定的核心候選人就是「兩位凱文」，並稱讚兩人都具備相當實力，同時也未完全排除其他潛在人選的可能性。



哈塞特長期被視為川普經濟政策的重要推手，現任白宮國家經濟委員會主任，是川普團隊內部最核心的經濟幕僚之一。他在川普第一任政府期間曾擔任多項要職，並於 2024 年總統大選期間持續為川普提供經濟政策建議，對減稅、放寬監管及供給面改革立場鮮明，與川普的整體經濟路線高度一致。

川普已兩次讓沃許「槓龜」



相較之下，沃許則以深厚的金融與央行背景著稱。他於 2006 年加入聯準會理事會，當時年僅三十多歲，是該屆理事中最年輕的成員。在進入央行體系之前，沃許曾任職於摩根士丹利，擁有華爾街與政策圈的雙重經歷。早在 2017 年，沃許就曾是川普考慮接替時任聯準會主席葉倫（Janet Yellen）的主要人選之一，最終川普選擇由鮑爾出任該職。

近來，在川普第二任期政府的人事布局討論中，沃許也一度被視為財政部長的潛在競爭者之一，不過最後川普選擇了前避險基金主管、現任財政部長貝森特（Scott Bessent）。即使如此，沃許仍被外界普遍認為是聯準會主席人選中的重量級角色，其立場與政策取向，也持續成為金融市場評估未來貨幣政策走向的重要依據。



責任編輯：許詠翔



