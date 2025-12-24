這也行？金價飆歷史新高 川普關稅竟成企業「對賭」標的

即時中心／林耿郁報導

全球經濟前景動盪不安，推升金價再度走強；稍早國際黃金價格衝破每盎司4,500美元（約141,760新台幣）整數關卡，站上歷史新高；另一方面，美國最高法院即將宣判川普「對等關稅」是否違法，如今也出現了對賭協議，部分企業將可能獲得的關稅退款打包成商品，出售給其他投資人，希望藉此回收部分現金。

這也能賭？受到全球地緣政治動盪不安、經濟前景不明等多重因素影響，市場避險需求旺盛，推升金價步步高升。

最新消息是稍早金價已經漲破每盎司4,500美元大關，站上歷史新高點。至上午9點截稿時，黃金現貨價格站上每盎司4,516.54美元（約142,281元新台幣）價格，表現持續強勁。

對等關稅最終宣判在即！新次級市場成型

另一方面，美國最高法院近期即將宣判川普的「對等關稅」是否違法；由於就連保守派大法官都不挺，各界預期美國政府敗訴機率偏高。

現在有腦筋動得快的商人，已將此事當作商機，將可能的「退款」當作對賭標的，希望降低不確定性風險、提前回收部分利益。

路透社報導，華爾街已經出現全新的交易市場，一些美國企業選擇將未來可能獲得的關稅退款，打包成商品，賣給對沖基金等投資人，以提前回收現金、分散風險。

這種對賭方式是，若最高法院宣告關稅違憲、政府需退還已經徵收的稅款，則買這種金融商品的投資人，就可取得大部分退回的關稅款項。

同樣的，若關稅最終被最高法院宣告合法，川普政府不必還錢的話，則企業仍可拿著投資人購買「關稅退款權」的錢，投資人則血本無歸。

這種概念類似買彩券：獲勝的賭客（投資人）可以抱走獎金，至於賭輸的賭客，一毛錢都拿不回來；莊家（企業）則無論如何，保有賣彩券的基本收益。

前景不明！降低資金斷鍊風險 提前收款成受歡迎選項

目前市場的報價是，芬太尼關稅退稅權利約為16%至17%，對等關稅則約26%至28%；大致意思是，投資人可以用16至17美元，去賭芬太尼關稅「非法且全額退款」，拿到100美元報酬的權力；至於對等關稅則約可想像成一張26至28美元，可兌獎100美元的彩券。此可粗略視為市場評估最高法院宣判違法、下令政府全額退款的機率。

由於政府收取關稅是即時性的、但退稅不一定真拿得回來，且就算真被最高法院宣判全額還款，川普政府究竟會拖多久才入帳也不明朗，因此對企業而言，不如先以折價方式拿回現金、增加銀彈，對經營更加有利。這項對賭市場，成為川普創造的另類奇景。

