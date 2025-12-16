這也要偷! "生臭豆腐"遭竊 附近店家洗手乳.漂白水也消失

南部中心／謝耀德、莊舒婷 高雄市報導

高雄楠梓區有一間臭豆腐店，擺放在冰箱內生的一大袋臭豆腐，整包被偷走了，業者急忙貼出公告，告知顧客臭豆腐被偷臨時休息，讓不少人超傻眼，直呼臭豆腐竟然也會被偷，但其實遭竊的不止這間，連附近店家的洗手乳和漂白水、礦泉水，也都偷走。

業者放在騎樓冰箱的臭豆腐遭竊，網友直呼太好笑。（圖／民視新聞）

監視器拍下，一名男子趁著店家還沒開門，伸手拿了一個塑膠袋，接著打開擺放在騎樓的冰箱，在裡頭東翻西找，拿起夾子，將一坨又一坨的泡菜，夾進塑膠袋中，誇張的是，最後他竟然直接拿了整袋生的臭豆腐離開現場，業者趕緊張貼公告臨時休息，因為臭豆腐被偷了。臭豆腐店業者：「豆腐啊泡菜跟醬油膏啊，也是蠻會吃的啦什麼都要拿，全部都要拿到也是蠻荒謬的啦，是不會生氣但是就是很無奈對啊就笑笑的。」臭豆腐店業者：「還是他平常有聞到我們的香味啊，損失多少錢喔2000塊錢左右喔。」

其他臭豆腐業者強調，生的臭豆腐要煮過或炸過才能吃。（圖／民視新聞）高雄楠梓區這家臭豆腐店店家超傻眼，網友也超納悶，居然連生的臭豆腐都有人要偷！實在太好笑，抱歉嘴角失守，有人更笑說，老闆直接被偷吃豆腐。其他臭豆腐業者：「那沒辦法吃啦怎麼說那要煮過啦，不然要像我們用醃的醃過煮過才吃啦。」民眾：「他如果是遊民，他就沒有那些設備可以去炸臭豆腐。」其實被偷的還不只這間，一間日式炸串店監視器也拍下，同一名男子拿著一瓶酒，走進店家騎樓，沒多久，就看到他的手上，拿了一個塑膠袋，裡面裝著漂白水跟洗手乳等物，附近店家聽見消息，也說看過同一個人出沒。附近店家：「他有來然後就開冰箱，看到鎖起來他就走了。」店家報案後，警方已經鎖定竊嫌身分，將通知他到案，只是呼籲店家，東西擺在戶外，還是要記得上鎖，免得成了竊嫌下手目標。

