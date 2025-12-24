這也要生氣！ 日議員提和台＂動物交換＂ 國台辦氣炸：癡人說夢

政治中心／綜合報導

日本上野動物園的貓熊，將在明年一月底，正式歸還給中國，神戶市議員，轉向提出要和台灣"動物交換"，這讓國台辦氣得跳腳，怒批是"癡人說夢"，台北市長蔣萬安低調不回應．倒是在中日關係緊張之際，日本政壇訪團接連訪台，前外務大臣河野太郎表態，台日要相互扶持，眾議員長島昭久說，會為台海穩定作貢獻。

這也要生氣！日議員提和台灣"動物交換" 國台辦氣炸：癡人說夢

日本東京上野動物園裡的貓熊曉曉及蕾蕾因租借協議即將到期 將於明年一月底返回中國（圖／資料畫面）中日雙方租借協議即將到期，日本東京上野動物園的貓熊曉曉及蕾蕾，明年一月底，就要返回中國，日本50多年來首度面臨貓熊荒，有日本議員，提議和台灣展開動物交換，讓中國國台辦跳腳！

國台辦發言人彭慶恩：「日本個別政客的妄言囈語，是癡人說夢，台獨分裂勢力膽敢把大熊貓，作為媚日輸誠的貢品，必將遭受兩岸同胞的怒火。」

記者vs.台北市長蔣萬安：「市長日本議員提動物交流想換貓熊，你會借嗎？。」

台北動物園的貓熊圓圓，當年就是中國贈與，而非租借，是否同意日方交換？台北市長蔣萬安，低調沒回應。

行政院長卓榮泰（右）接見日本前外務大臣河野太郎（左） 兩人相談甚歡還互贈紀念品（圖／民視新聞）這邊尷尬，另一頭可是很熱絡，行政院長卓榮泰，接見前日本外務大臣河野太郎，相談甚歡。

行政院長卓榮泰：「我們有個共同的目標，就是要能促進，整個印太地區的和平跟發展，所以期盼河野眾議員，跟在座各位國會議員，能夠持續跟台灣合作。」

日本前外務大臣河野太郎：「（台日）互相協助對方度過難關，可說患難見真情，相信未來會繼續互相扶持。」

不甩中國抗議，來訪的團體一個接一個，另一團來訪的日本參眾議員，在行程尾聲，還特地開記者會，重申對台海立場。

日本前法務大臣鈴木馨祐：「我們不容許發生台灣有事，所以需要提高嚇阻能力，針對這點也進行了意見交換。」

日本眾議院議員長島昭久：「我在此承諾，今後我也會盡力，為台海的安全與穩定，做出貢獻。」

日本前法務大臣鈴木馨祐（中）、日本眾議院議員長島昭久（左）、日本眾議院議員神田潤一（右）訪台行程尾聲特地召開記者會 重申對台海立場（圖／民視新聞）日方友人發聲挺台，中國越打壓，台日關係只會越來越好。





