這也騙？呂文婉參拜拱天宮「被塞1籤詩」 義工立刻救援曝「這陷阱」

呂文婉參拜拱天宮發生怪事。翻攝呂文婉、拱天宮臉書



談話節目主持人、媒體人呂文婉昨天（11／18）前往苗栗縣白沙屯拱天宮參拜時，發生一件意外插曲。呂文婉說一名婦人突然塞了一張下下籤詩給她，廟裡義工見狀立刻從她手中抽走籤詩撕碎丟入垃圾桶。呂文婉說，當下多少有些忐忑有些不安，所幸在義工釋疑後，放下心中疙瘩；廟方也表示，這情況並非首例，提醒信眾務必多多提高警覺。

呂文婉發文指出，她前往苗栗拱天宮參拜，過程中一位婦人突然喊一聲「文婉」，她本以為是熱情觀眾認出她想要打招呼，因此轉過頭禮貌性點頭，沒想到接下來劇情超展開，婦人不說一句話就沒塞給她一張籤詩，稱「這是一位老師要跟妳結緣的。」然後婦人就轉身消失在人群中。

呂文婉說，從字面上看來，那張籤詩不是很好，來不及細究，廟裡義工立馬從手中抽走，直接撕碎丟入垃圾桶。呂文婉說，原來義工目睹一切，另一名解籤的師兄了解狀況後，無奈表示，廟裡屢屢發生不肖人士假借通靈，製造信眾恐慌，藉此攀談騙財，當然也有另外一種可能，就是意圖把壞運過給她。

對此， 拱天宮秘書林幸福則強調，歡迎每一位信徒到廟裡面來拜拜，廟方後來才知道呂文婉分享這則訊息，他提醒若發生相關的事情時應該第一時間向廟方反映，廟方或能及時了解狀況。另外拱天宮廟方人員也提醒，類似情事並非首例，早有公告屢發生不肖人士假借通靈，製造信眾恐慌，藉此攀談騙財，提醒信眾務必多多提高警覺。

