這二檔主動式ETF成交量領先 00900公告11月配息額0.075元

台股1日收在27,342.53點，跌283.95點。（圖／黃耀徵攝）

台股1日收在27,342.53點，跌283.95點，跌幅1.03%，台積電跌30元收在1410元；本日成交量之冠由南亞超過23.3萬張奪冠，收在61.10元，漲2.10元；台新新光金交易量逾6.5萬張為金控股之首，收在18.35元，漲0.30元；ETF則為00981A、0052、0050、00982A等市值型、科技主題、主動式的交易量較為領先。

00900富邦特選高股息30 今天則是公告11月份收益分配，預計每股配發0.075元，本次除息日12月16日，想要參與本次領息的客戶，請記得最晚須12月15前持有或買進，發放日為2026年1月12日。由於00900近期規模增加，將微幅調降配息金額，以維持配息特性。

台股大盤11月份以下跌坐收，主動式台股ETF規模則是月增268億，總規模創下新高突破800億大關，來到805.45億，邁向千億。目前市場上共有主動野村臺灣優選(00980A)、主動統一台股增長(00981A)、主動群益台灣強棒(00982A)、主動安聯台灣高息(00984A)、主動野村台灣50(00985A)等五檔主動式台股ETF。

其中，群益00992A是首檔也是唯一一檔以科技為投資主軸的主動式台股ETF，投資標的廣納科技全領域之創新題材，更是能靈活掌握台灣科技強勢股之投資機會，預計12月8日開始募集。

