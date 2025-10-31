這五個國家超挺台！罩台灣拚經貿拉友誼 金商獎頒給他們剛剛好！

法國、義大利、馬來西亞、西班牙、聖克里斯多福及尼維斯是獲得金商獎的「優良外國駐臺商務單位」。圖／商總

中華民國全國商業總會今（31）日於台北福華大飯店舉辦第79屆商人節暨「金商獎」頒獎典禮，現場冠蓋雲集、氣氛熱烈。今年的金商獎分為「優良商人」、「優良外國駐臺商務單位」、「優良外商」、「優良老店」與「菁英老店」等五大類別，共計有60位得主脫穎而出。

全國商業總會理事長許舒博表示，本屆「優良外國駐臺商務單位」得獎者在協助我國拓展國際市場、促進雙邊經貿及強化友好關係方面，貢獻卓著，充分展現臺灣與國際夥伴的深厚合作基礎。今年獲獎的五個單位分別為：

●聖克里斯多福及尼維斯大使館：克國和台灣的邦誼牢固，持續深化與臺灣的合作關係，雙邊經貿總額逐年成長，克國聲援台灣加入各種國際組織展現出穩定長期的夥伴情誼。

●法國在臺協會（BFT）：為臺灣在歐洲的重要夥伴，今年於世界衛生大會（WHA）上再次重申支持臺灣參與世界衛生組織，彰顯法國對臺灣的堅定支持。

●義大利經濟貿易文化推廣辦事處（IETCPO）：積極推動臺義經貿與文化交流，雙方合作成果豐碩，在創新與設計產業上更是互補發展的典範。

●馬來西亞友誼及貿易中心（MFTC）：指出臺灣為馬來西亞第4大貿易夥伴，雙方在投資、簽證與移民便利化等領域持續深化合作。

●西班牙商務辦事處（Ofecomes）：從雙邊經貿對話復談，到海水淡化與科技研發等技術合作，皆取得顯著進展與豐碩成果。

許舒博理事長強調，這些駐臺商務單位的積極作為，不僅強化了臺灣與國際友邦的實質連結，也為臺灣企業拓展全球市場注入新動能，展現出商會外交與民間經貿合作的強大力量。



