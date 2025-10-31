這五個國家超挺台！罩台灣拚經貿拉友誼 金商獎頒給他們剛剛好！
中華民國全國商業總會今（31）日於台北福華大飯店舉辦第79屆商人節暨「金商獎」頒獎典禮，現場冠蓋雲集、氣氛熱烈。今年的金商獎分為「優良商人」、「優良外國駐臺商務單位」、「優良外商」、「優良老店」與「菁英老店」等五大類別，共計有60位得主脫穎而出。
全國商業總會理事長許舒博表示，本屆「優良外國駐臺商務單位」得獎者在協助我國拓展國際市場、促進雙邊經貿及強化友好關係方面，貢獻卓著，充分展現臺灣與國際夥伴的深厚合作基礎。今年獲獎的五個單位分別為：
●聖克里斯多福及尼維斯大使館：克國和台灣的邦誼牢固，持續深化與臺灣的合作關係，雙邊經貿總額逐年成長，克國聲援台灣加入各種國際組織展現出穩定長期的夥伴情誼。
●法國在臺協會（BFT）：為臺灣在歐洲的重要夥伴，今年於世界衛生大會（WHA）上再次重申支持臺灣參與世界衛生組織，彰顯法國對臺灣的堅定支持。
●義大利經濟貿易文化推廣辦事處（IETCPO）：積極推動臺義經貿與文化交流，雙方合作成果豐碩，在創新與設計產業上更是互補發展的典範。
●馬來西亞友誼及貿易中心（MFTC）：指出臺灣為馬來西亞第4大貿易夥伴，雙方在投資、簽證與移民便利化等領域持續深化合作。
●西班牙商務辦事處（Ofecomes）：從雙邊經貿對話復談，到海水淡化與科技研發等技術合作，皆取得顯著進展與豐碩成果。
許舒博理事長強調，這些駐臺商務單位的積極作為，不僅強化了臺灣與國際友邦的實質連結，也為臺灣企業拓展全球市場注入新動能，展現出商會外交與民間經貿合作的強大力量。
更多鏡報報導
他們不只最會賺更是最拚的人 優良商人26強撐起台灣經濟一片天
三菱雙棲小帥開戰小休旅市場 預售79.9萬元起搶攻年輕市場
航太龍頭漢翔最懂用專業退役軍人 守護戰機的心跳守護台灣天空的蔚藍
其他人也在看
川習會「未談台灣問題」 他曝對台有利：習近平想在台海搞事得看美國反應
即時中心／梁博超報導美國總統川普昨（30）日在南韓釜山會晤中國國家主席習近平，雙方歷經約1小時40分閉門交流，川普隨即搭乘空軍一號返美，他也透露，會中並未談論台灣議題。印太戰略智庫執行長矢板明夫認為，這對台灣而言可說是一個利好，「沒有消息就是好消息。」他強調，只要美國不表態，就說明支持台灣的態度並沒有變，「習近平要想在台灣海峽搞事情的時候，不得不掂量一下美國的反應。」民視 ・ 12 小時前
川習會打「12分」！川普宣布對中關稅「即刻降10%」 100分鐘沒談台灣
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導美國總統川普（DonaldTrump）與中國國家主席習近平今（30）日在南韓釜山舉行雙邊高峰會，歷時約100分鐘後落幕。川普隨即登...FTNN新聞網 ・ 1 天前
習近平抵韓釜山 川普會登場
[NOWnews今日新聞]中國國家主席習近平於10月30日上午抵達韓國釜山，準備與美國總統川普展開睽違六年的「川習會」。這場在亞太經合會（APEC）期間舉行的重要雙邊會談，象徵美中關係在緊張與對抗之間...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
川習會登場 會談前紅毯握手 川普稱習「強硬談判者」習近平感謝促成加薩停火
美國總統川普與中國國家主席習近平，10月30日上午在南韓釜山金海空軍基地舉行會談。兩人會談前在紅毯上握手，兩側矗立著美中兩國國旗。 川普對習近平表示：「很高興再次見到你。」他並說兩人彼此十分熟悉，形容習近平是「非常強硬的談判者」，但相信這場會談會「非常成功」。 之後，川普與習近平及雙方幕僚進入會議室，桌上擺放著白藍色花卉裝飾，兩國國旗並列。 出席的美方官員包括財政部長貝森特（Scott Bessent）、國務卿魯比歐（Marco Rubio）、商務部長魯特尼克（Howard Lutnick）等人。中方與會者則有外交部長王毅、中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰等。 習近平會談前感謝川普「為近期加薩停火協議的達成作出重要貢獻」，但也坦言中美兩國「看法並非總是一致」。他強調雙方應「堅持正確方向」，確保中美關係這艘巨輪能「穩健前行」。 這是自2019年日本大阪20國集團（G20）峰會以來，川普與習近平首次面對面會晤，預計將持續三至四個小時。美國資深官員表示有信心，川普在會談中不會被迫對台灣議題表態，並強調本次焦點將放在中國以關鍵礦產出口管制「挾持全球經濟」。Yahoo奇摩（國際通） ・ 1 天前
「川習會」誰在場？美中高層名單曝光 為何選在機場會談原因揭曉
美國總統川普與中國國家主席習近平今天（10/30）上午在南韓釜山展開會談，雙方各有六名官員陪同參與。太報 ・ 1 天前
外交部組團赴瓜地馬拉貝里斯考察 擬推旅展方案
（中央社記者楊堯茹台北30日電）外交部邀集12家旅遊業者組觀光踩線團，赴瓜地馬拉、貝里斯考察，與當地旅遊業者互動交流，拓展海外合作商機，外交部規劃在11月舉行的台北國際旅展與旅行業者合作推出邦交國旅遊及促銷方案。中央社 ・ 1 天前
中國「長臂管轄」進逼！ 沈伯洋示警︰恐擴大威脅一般民眾
中國片面宣稱對我國民進黨立委沈伯洋「立案偵查」，沈伯洋今（30）日在立法院外交及國防委員會質詢時表示，這雖是「涉己事件」，但他更擔憂中國的長臂管轄逐步擴大，未來恐如灰色地帶襲擾步步進逼「及於一般人民」。他指出，中方從懲戒名單擴及家人、商業往來對象，現在進到立案偵查，「再來就是通緝、缺席審判」，若不提自由時報 ・ 1 天前
推永續觀光！外交部籌組旅遊業者觀光踩線團考察我2友邦 美景曝光
[Newtalk新聞] 為推動我國「總合外交」八大旗艦計畫的「永續觀光」目標，並鼓勵國人赴中美洲友邦瓜地馬拉及貝里斯旅遊，外交部委由「中美洲經貿辦事處」（CATO）透過中華民國旅行商業同業公會全國聯合會及各縣市旅行商業同業公會等共同協力，邀集12家旅遊業者計14人組成瓜地馬拉及貝里斯觀光踩線團於10月19日至28日完成實地考察，任務圓滿順利、成果豐碩。 外交部表示，我國旅遊業者踩線團在瓜地馬拉、貝里斯期間分別受到兩國觀光局熱烈歡迎，並協助安排行程及派員陪同介紹；此外，對我國推動友邦永續觀光及深化雙邊觀光合作與交流的努力表示肯定與感謝，期許台灣旅客帶動當地經濟發展與觀光產業商機，並將兩友邦旅遊實力推升至國際舞臺。 觀光踩線團參訪貝里斯蘇南圖尼奇（Xunantunich）馬雅文明遺址。 圖：外交部提供 外交部說明，瓜地馬拉及貝里斯觀光踩線團參訪行程以兩國聞名於世的馬雅文明及自然生態美景為主題，10月19日至24日在瓜國期間深度走訪被譽為馬雅文明的心臟-蒂卡爾（Tikal）國家公園、聯合國教科文組織列入世界文化遺產的古都安提瓜（La Antigua）市及火山探險與咖啡莊園等，其後24日至28新頭殼 ・ 2 小時前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
CNN揭露台灣對川普遊說受挫！宴請美官員無1人出席「嚴重到想另闢管道」
[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導CNN刊登一篇「TaiwanworriesaboutUSsupportwaveringaheadofTrump’smeetingwithXi」的文章，揭露台灣外交對美國總統川...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
王子承認與粿粿「超過朋友界線」向范姜彥豐道歉：錯誤沒有藉口
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引起軒然大波。王子於下午2點38發文，打破沉默，承認越過朋友界線：「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前
年死2.3萬人！「護理系女神」謝侑芯心臟病驟逝「3大症狀」快就醫
網紅謝侑芯曾任護理師，因外貌亮眼被封「護理系女神」，近日她在海外工作期間，因健康因素驟逝，得年31歲。而據悉，她的死因為心臟病發作，「當下好像是未有急救的可能性」。醫師表示，心衰竭是常見的住院原因，因常與其他疾病有共病症狀，較難診斷，嚴重時恐有死亡危機。呼籲民眾一旦出現累、喘、腫症狀，就要到心臟內科進一步檢查。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
最後身影曝！「護理系女神」猝逝 大馬醫院報告出爐
最後身影曝！「護理系女神」猝逝 大馬醫院報告出爐EBC東森娛樂 ・ 8 小時前
曾和王子邱勝翊傳緋聞！粿粿閨密席惟倫「1動作」站邊范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導范姜彥豐29日突發指控結婚3年的妻子粿粿婚內出軌王子，消息一出震撼全網。王子過往情史也再度成為話題焦點，前一段緋聞是在...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
范姜彥豐二度聲明！手握鐵證打臉王子「說法前後矛盾」
范姜彥豐指控妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引發輿論。王子第一時間跳出來道歉，承認與粿粿間存在「超越朋友界線」的感情，但矢口否認介入他人家庭，對此，范姜彥豐31日晚間，再次發表律師聲明，直指王子的發文存在明顯矛盾。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前
「最帥展昭」甄志強驚傳上海病逝家屬痛徹心扉 過世前一天才發影片
曾在經典港劇《碧血青天楊家將》中扮演「展昭」、被封為「最帥展昭」的香港男星甄志強，驚傳在上海離世，享年59歲。甄志強的妻子今（31）日透過社群平台發布訃聞，證實了這項消息。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 7 小時前
遭范姜彥豐抓包婚內出軌！粿粿「520同框王子」戀愛鐵證全被挖
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，今年520時，粿粿貼文中也未出現老公，「同框王子」，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前