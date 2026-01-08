這些保健食品不能一起吃！魚油、葉黃素、鈣、鐵吃錯超傷身

服用保健食品，除了要注意攝取時間外，也要留意有些營養品是不能一起吃的，像是葉黃素、鈣片、魚油、鐵等就有一些食用技巧，小心不要吃錯了，否則容易對身體造成影響！

葉黃素、β-胡蘿蔔素不能一起吃

兩者都屬於胡蘿蔔素，在腸道中吸收的路徑相似，若同時吃可能導致互相競爭。

鐵、草酸、植酸、單寧酸不能一起吃

草酸、植酸、單寧酸（例如：咖啡、茶類）會影響鐵質吸收，建議分開食用。

鈣片、魚油不能一起吃

鈣屬於微鹼性礦物質，和魚油一起吃下去可能會形成皂鈣，使腸道無法正常吸收，造成便祕。

魚油、膳食纖維不能一起吃

膳食纖維有吸附油脂的特性，若兩者一起吃，會降低魚油的吸收。

鐵、膳食纖維不能一起吃

膳食纖維會降低鐵的吸收，高纖維保健食品建議避免隨餐吃，而鐵劑建議隨餐或飯後吃，稍微避開就可以囉！

鈣、鐵不能一起吃

同時吃會互相競爭吸收，建議分開補充。若想補充鐵與鈣，建議每天輪流著吃或空腹時吃鐵劑，睡前吃鈣片。

記得除了服用時間要注意，購買前也須看清楚標示，攝取前也可以詢問醫生、藥師或營養師，在保健身體前，必須先理解自己的需求！

