「這些動作」都會害子宮脫垂！用力排便也中招 醫：很多女性根本不知道
子宮脫垂是許多女性隨著年齡增長可能面臨的健康問題，尤其在生產過、長期負重或進入更年期後更容易發生。透過正確的預防方式，可以大幅降低子宮脫垂的風險。對此，新竹國泰醫院婦產科張瑜芹主治醫師說明，預防子宮脫垂需要注意的5個重要方法！
1、正確執行凱格爾運動強化骨盆底肌
骨盆底肌肉是支撐子宮、膀胱和直腸的重要結構，透過規律的凱格爾運動可以有效強化這些肌肉群。
2、維持適當體重避免腹部壓力
過重或肥胖會對骨盆底肌肉造成長期的壓力負擔，增加子宮脫垂的風險。體重過重時，腹部的重量會持續向下壓迫骨盆腔內的器官和支撐結構，使肌肉和韌帶逐漸鬆弛。
3、改善便秘預防長期用力排便
長期便秘導致的用力排便會反覆對骨盆底肌肉造成向下的壓力，是造成子宮脫垂的重要危險因子。要預防便秘應該增加膳食纖維攝取，每天至少攝取25-30克纖維，多吃蔬菜、水果和全穀類食物。
4、避免提重物與長時間站立
工作或生活中無法避免需要提重物，要學習正確的搬運姿勢:彎曲膝蓋蹲下、保持背部挺直、用腿部力量而非腰部力量來提舉物品。盡量避免一次搬運過重的物品，可以分多次搬運或使用輔助工具。長時間站立工作者建議穿著舒適的鞋子，適時休息並抬高雙腳，減輕骨盆腔的壓力。
5、產後做好充分休養與復健
懷孕和生產是造成子宮脫垂最主要的危險因子之一，尤其是多次生產、產程過長、胎兒過大或使用產鉗助產的情況。產後要給予骨盆底肌肉充分的恢復時間，遵循醫護人員的指導進行產後復健運動。坐月子期間避免過早提重物或做劇烈運動，至少等6-8週讓身體充分復原。如果是剖腹產，更要注意傷口癒合和腹部肌肉的恢復。
延伸閱讀：
·子宮頸抹片檢查前「不能做這5件事」！醫警告：恐白做檢查 泡澡、性行為都不OK
·怎麼會長子宮肌瘤？醫揭「4大元兇」 塑膠袋也可能害你中鏢
