這些地方太好拍！五大香氣景點成為臺北新打卡點 臺北的城市魅力，往往藏在不經意的角落

【記者羅伯特 / 臺北報導】從清晨街角飄出的咖啡香，到夜晚河岸間瀰漫的城市氣味，香氣成為串聯生活風景的重要線索。近年來，結合「香氣」與「拍照場景」的城市散步路線逐漸受到旅客關注，五條風格迥異的香氣路線，也成為社群平臺上最常被捕捉的臺北印象。

臺灣觀光創新協會指出，氣味往往能在旅途中留下最深刻的記憶，而將嗅覺體驗結合影像紀錄，正成為新世代旅遊的顯著趨勢。理事長李奇嶽表示：「旅客不只想看風景，更期待走進能看、能拍、能感受的場域。這五個景點同時具備文化氛圍與影像魅力，自然成為新的城市亮點。」

以下為臺北不可錯過的五大香氣拍照地標。

咖啡香在老屋間流動──榕錦時光生活園區的日常風景

走進榕錦時光生活園區，節奏自然慢了下來。老屋木構與紅磚牆保留歲月痕跡，綠蔭沿著屋簷與步道延展，咖啡香氣在空氣中若有似無地流動，成為園區最具辨識度的日常氣味。旅人手捧咖啡，穿梭於木造長廊與植栽之間，光線透過樹梢灑落在牆面與地面，畫面溫潤而安定。

拍攝觀察： 以人物與環境互動作為主軸，手持咖啡杯行走於木造廊道或紅磚牆旁，能呈現輕鬆自然的生活節奏；利用植栽作為前景，可營造被綠意包圍的層次感，午後柔和光線特別適合拍攝具有故事感的日常影像。

圖說：老屋庭院裡，旅人駐足仰望樹梢，咖啡香與木牆、綠意交織，勾勒榕錦時光靜謐而日常的風景。(照片拍攝/細腿男)

木香在光影中延展──北投中心新村的慢時光

北投中心新村保留成排低矮老屋，巷道尺度親近，灰牆、磚牆與木構在樹蔭包覆下，形成一處與城市節奏保持距離的生活場域。拱門後的巷弄不急著引人前行，而是讓人一邊走，一邊閱讀牆面斑駁與窗框修補的痕跡，彷彿替歲月留下可被觀看的註腳。

鄰近的「向陽心苑」因日照充足，午後時分，陽光灑落在木窗、走廊與庭院植栽之間，影子隨時間拉長，空間層次逐漸浮現，靜靜呈現老社區原有的生活重量。

拍攝觀察： 以空間作為畫面主角，沿著木造走廊取景，可捕捉窗框與座椅延伸出的縱深感；午後斜射光線與牆面、地面形成的長陰影，自然呈現安靜而緩慢的時間感。

圖說：老屋灰牆與彩色窗框交錯，人物停坐其間，呈現北投中心新村的生活感。(照片拍攝/細腿男)

花香與自然光線交織──花博新生園區的城市綠洲

花博新生園區以大片綠意與花田，鋪展出城市中少見的開闊尺度。玫瑰花海沿著步道延伸，粉紅與紅色花朵在自然光下層層堆疊，遠方白色建築與棕櫚樹線條簡潔，使園區顯得明亮而通透。行走其中，花香與微風交織，成為城市裡最容易親近的自然場域。

拍攝觀察： 以花朵作為前景、人物置於中後景，可營造被花海包圍的畫面；綠籬迷宮與步道適合呈現空間層次，白色建築與溫室結構則能拍出輕鬆明亮、具度假感的城市風景。

圖說：花博新生園區玫瑰花海中，人物漫步其間，花香與自然光交織出城市綠意。(照片拍攝/細腿男)

書香在巷弄間停留──赤峰街書店巷弄的城市靜度

赤峰街書店巷弄的氣味，來自整條街累積的生活層次。書紙的微香、老屋木構的氣息，混合著室內透出的暖色燈光，讓人一走進巷內，腳步自然放慢。書店門前的植栽、窗邊燈影與傍晚逐漸亮起的招牌，共同構成溫柔而內斂的城市風景。

拍攝觀察： 翻書、倚著書架閱讀的瞬間，最能呈現自然且具故事感的畫面；透過書店內外燈光對比，可拍出室內溫暖、室外靜謐的層次；巷口取景時，街道縱深與遠景人流能完整呈現日夜交替的生活樣貌。

圖說：書店室內翻書片刻，書頁氣味與柔和燈光交織，形成安定的閱讀時光。(照片拍攝/細腿男)

煙火氣在河岸夜色中升起──大稻埕碼頭貨櫃市集的生活風景

夜幕降臨，大稻埕碼頭的氣味開始變得立體。市集攤位散發出的食物香氣，伴隨人群流動帶來的溫度，以及河岸吹拂的微風，共同堆疊出屬於城市夜晚的「煙火氣」。彩色貨櫃在燈串映照下依序展開，旅人或站或坐，邊品嚐、邊交談，光影在臉龐與餐點表面緩緩流動，讓畫面自然呈現出貼近生活、帶著手作溫度的市集景象。

拍攝觀察： 捕捉攤主準備餐點、旅人停留交流的瞬間，是呈現煙火氣的核心；用餐中的人物表情能為畫面增添生活感；拉遠鏡頭時，將貨櫃燈光、河岸夜色與人流一併收進，最能呈現大稻埕夜晚的城市節奏。