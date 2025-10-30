這些地方導航找不到⋯台南還有「7行政區」沒路名！民政局回應了

記者林昱孜／台南報導

台南市議員陳碧玉質詢提及，地區住址缺乏路名，為全國各縣市之冠，造成民眾不便。（圖／翻攝台南市議會YT）

台南「路不詳」導航找不到！台南市有7個行政區，沒有完整道路名稱，呈現「我家地址沒路名」狀態；台南市議員陳碧玉質詢指出，地區住址缺乏路名，為全國各縣市之冠，民眾反應找不到住所，導航、報案、配送郵件都有困難。對此，台南市政府民政局回應，將請公所與里長積極協助凝聚共識，取得多數民意後，依法提案辦理道路命名。

市議員陳碧玉質詢提到，安定區目前不少街道都以地方命名，地圖找不到，導航也找不到，有時相隔1個號碼就不在隔壁，導致民眾相當不便。民政局長姜淋煌說，此問題確實困擾居民，安定區蘇厝鄉鄰門號，可能相距一公里，不過要變更需要尊重民意，會先請區長及里長協助進行民調。

廣告 廣告

台南市政府民政局指出，台南目前有後壁、將軍、北門、大內、左鎮、南化、龍崎區等行政區，沒有道路命名，大多為尚無都市計畫區域的農村、山區，門牌以地名或自然地形編定。若要將地名改為「路名」，依法屬於「道路更名」程序，須經道路兩側住戶中至少1／5連署、並取得2／3以上住戶書面同意才能辦理。

民政局解釋，由於更名後需重新整編門牌，住戶、商家及工廠的證件、登記資料都需更換，影響層面廣泛，市府原則上尊重當地居民的使用習慣與意願；既然目前有民眾提出不便，將請公所與里長積極協助凝聚共識。

更多三立新聞網報導

擲筊問看啥？太子爺慶生變追劇趴 信徒「3平板齊開」笑：有付版權費？

范姜彥豐自嘲「綠帽小丑」！最後滑雪恩愛照曝光 全網超心疼：王子也在

范姜彥豐控妻「婚內出軌」王子道德淪喪 粿粿駁不實：將會完整還原事實

獨家／粿粿婚變傳3個月 范姜彥豐認了點名出軌「王子」：我成綠帽小丑

