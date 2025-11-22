這些地點被中國鎖定嗎? 解密彰化市路面"三角神秘標"
中部中心/李文華 彰化報導
民眾在猜，這是什麼？彰化市的路面，出現了好多張"三角形神秘標示"，不少人看得霧煞煞，有人說像電影裡的記號，還有"陰謀論"，質疑這些地點，該不會被中國鎖定了吧？議論紛紛在社群發酵，貼圖單位趕緊跳出來解釋！
彰化路面神秘三角標。(圖/李文華攝)
這輛車，開到一半突然停下來，駕駛遲疑了一兩秒，決定把標誌，輾過去，另外的車子，也有繞著走的，到底地面上的，是什麼？細看一下，原來圖案長這樣，有編號，四邊形，綠底，上面有六個紅色三角形，尖端相連。在彰化市民族路與中華路口，貼著幾張民眾覺得很陌生的圖案，其它的道路，也有，甚至引發民眾"陰謀論"，PO文問，這該不是被中國鎖定的吧？
彰化路面神秘三角標。(圖/李文華攝)消息一傳出去，在社群上發酵，有的民眾覺得好玩，有的人質疑，該不會害人"犁田"吧？公部門跳出來解釋了，原來是地政單位，在做航照測量的一個標記的地方。公路局則說，在道路上貼圖案，必須事先申請，否則對往來車輛行車安全，恐怕有疑慮。定位座標圖在完成任務之後，已被全面拆除。
原文出處：「這些地點」被中國鎖定了嗎？ 解密彰化市路面「三角神秘標」
彰化市區好幾條馬路的路口，出現綠底、紅三角的奇特圖案，民眾看不懂是什麼意思，還以為是核災的圖案，或者炸彈要鎖定的地方，網路上沒有相關消息，現場也沒有任何告示，就連市長也一頭霧水，不知道是什麼作用，經過...華視 ・ 10 小時前
