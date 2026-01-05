「這些大咖」全表態挺賴瑞隆！本人霸氣嗆：我才是國民黨最怕的人

即時中心／高睿鴻報導

民進黨高雄市長初選即將到來，這次的競爭可說相當激烈，4位資深立委及擬參選人賴瑞隆、邱議瑩、林岱樺、許智傑，均擁有雄厚地方實力，且民調都頗為接近，勝負難料；因此，這幾人近日也積極舉辦造勢、並試圖拉攏各方支持。為此，賴瑞隆昨（4）晚再次開辦造勢，並展現驚人氣勢，多位跨縣市立委、正副議長、議員及超過300名里長都到場力挺；賴本人也信心十足的表示，只有他「才是國民黨最怕的人選」。

據了解，賴瑞隆昨天這場造勢大會，除吸引大批支持者相挺，屏東縣長周春米、9位在地及跨縣市立委、市議會正副議長、市議員、議員參選人、超過300位里長及百工百業代表也都陸續到場力挺；不僅如此，知名媒體人王瑞德也專程南下開講、甚至還請到高雄出身的知名藝人蔡小虎獻唱，現場氣氛非常熱絡。而這似乎也給了賴瑞隆充分信心，他當場霸氣地說：「我才是國民黨最怕的人選，我賴瑞隆是真正贏柯志恩的人！」。

致詞時，賴瑞隆首先感謝高雄議長康裕成，因為後者在關鍵時刻公開表態支持他，象徵市政與基層力量全面集結。賴接著表示，自己出身平凡家庭，父親是木工、母親在市場賣肉粽，沒有顯赫背景，亦非政治世家；唯一的信念，就是將高雄建設得更好。他也感謝鄉親一路栽培，讓自己從國會助理、市府局長走到立法院，並懇託民眾繼續做他的後盾，使其未來能繼續為大高雄打拚。

接著，賴瑞隆回顧，謝長廷、陳菊、陳其邁等三位高雄市長，接連為城市奠定重要轉型基礎，從形象翻轉到命運改變、再到建立光榮，都是一棒接一棒累積而成。他繼續指出，自己也擁有10年市政、與10年立委經驗，合計為高雄爭取超過6000億建設經費，並連續19次獲公督盟評鑑為優秀立委，這些成績都是可以被檢驗的具體成果。

不過他也強調，雖然每天南北奔波、一步一腳印，但自己的心中，始終放著高雄人的期待。

談及政策主張，賴瑞隆表示，初選以來，已與各區里長於38區走透透，辦理超過200場說明會。此外，也提出12場完整政見願景，涵蓋產業、交通、文化、農漁、地方發展等面向；除了大亞灣計劃，同時也提出更貼近民生的社會政策，如成立育兒基金，將生育津貼提高至5萬，並贈送孕哺枕；敬老政策方面，則主張將敬老卡點數，提升至1萬5千點、並擴大使用範圍，讓長輩生活更安心。

另，對於當前國會情勢，賴瑞隆則痛批，藍白在立法院的作為，已對國家治理與地方建設造成衝擊。尤其，有意競選高雄市長、目前身為藍營立委的柯志恩，竟然主導惡修《財政收支劃分法》，使高雄年預算實質減少約200億，嚴重影響城市發展。而他強調，自己是第一時間就站出來，捍衛高雄權益，但直到昨日，柯志恩依然在玩文字遊戲、發稿閃躲責任。

為此，他直言說，相信曾給過國民黨機會、卻歷經失望，如今想用民主讓城市重新出發的高雄人，一定很清楚，誰才是真正為城市發聲、為地方承擔的人選。

高雄市長擬參選人、民進黨立委賴瑞隆。（圖／賴瑞隆國會辦公室提供）

賴瑞隆接著也表示，面對即將到來的地方大選，高雄的選擇格外關鍵。他說，自去年5月以來，每份民調均顯示，自己是唯一能穩定勝過對手的人選；也正因如此，自己已成為國民黨最忌憚的對象。所以他呼籲高雄市民，必須在關鍵時刻團結一致，守住城市、延續進步，讓高雄開創新局。

最後，賴瑞隆強調，高雄需要一位能團結各界、穩健理性、延續市政成果的市長。而他不僅已經準備好，事實上，更早已參與高雄的進步改變；他也說，未來將承擔更大的責任，穩健接棒，帶領高雄邁向下一個黃金10年，懇請市民在即將進行的電話民調，唯一支持賴瑞隆，讓他穩穩接棒陳其邁市長，將高雄的未來擔起，守住高雄、守護高雄。

屏東縣長周春米也盛讚賴瑞隆，從政超過20年、具備完整的中央與地方歷練，長期接受嚴格公共檢驗；並獲公督盟連續19次評選優秀立委的肯定。她也認為，賴出身基層家庭，更能理解民眾需求，這就是高雄市民需要的市長。周春米續指，政治是眾人的事，更需要勇者無懼和真心誠意，而賴瑞隆「真誠無畏」，願意承擔、也不畏挑戰，呼籲大家團結支持他，一起讓高雄更好、讓南台灣更好。

議長康裕成則表示，高雄市民之所以站出來，都是因為有個共同信念，就是讓高雄更好、更讚。她繼續說道，自己與賴瑞隆認識許久，知道其擁有10年政務官、10年立委經驗；而高雄的改變、成長，賴都參與其中，也有過第一名立委的表現，明顯是最能接棒的人選。因此，康裕成懇請鄉親，民調電話唯一支持賴瑞隆。

高雄市長擬參選人、民進黨立委賴瑞隆。（圖／賴瑞隆國會辦公室提供）

活動中，除了屏東縣長周春米親自到場，展現高屏攜手合作、區域同盟的堅實氣勢；多位立委亦蒞臨聲援，包括高雄在地立委邱志偉、李柏毅，屏東立委鍾佳濱、徐富癸，彰化立委陳素月，甚至還有不分區立委郭昱晴、沈伯洋、沈發惠與原住民立委伍麗華，皆輪番表達對賴瑞隆的推薦。

此外，康裕成也率領多位跨派系高雄市議員，到場相挺賴瑞隆。市議員李喬如、簡煥宗、郭建盟、何權峰、湯詠瑜、陳慧文、黃彥毓、張博洋、李順進、陳幸富、范織欽、高忠德、黃文志、張勝富、邱俊憲、林富寶；前議員陳致中、議員參選人蔡秉璁、尹立、黃偵琳、黃敬雅、薛兆基、郭原甫、洪村銘、張耀中、黃淑美、張育台等人都上台力挺。不僅如此，另外也還有超過 300名里長登台支持。

甚至，就連新北市議員戴瑋姍、彰化縣議員洪騰明、張欣倩、楊子賢、劉珊伶、藍駿宇等人，亦專程南下給予支持，展現賴瑞隆的好人緣；眾人共同喊出「信賴高雄，邁向新局」口號，呈現大團結氣勢，成為城市穩定向前的最大後盾。

眾多政要到場相挺高雄市長擬參選人、民進黨立委賴瑞隆。（圖／賴瑞隆國會辦公室提供）

