這些字只有台灣人秒懂？「我國自創寫法」 網驚：原來這不是簡體

台灣使用正體中文，中國則以簡體字為主，不過近日有網友發現，台灣其實流傳著一套「看起來像簡體、卻又不是簡體」的特殊書寫方式。其中，「數」字的簡寫寫法在網路上掀起熱烈討論，不少台灣網友一眼就能辨認，直呼這根本是「數學老師專用字體」。

這個「數」字只有台灣人看得懂？

一名網友日前在Threads貼出一張圖片，並寫下「聽說這個字只有台灣人看得懂」，畫面中出現的是一個筆畫大幅簡化的「數」字寫法。

貼文曝光後迅速引爆討論，瀏覽次數突破165萬次不少網友表示，幾乎不需要思考就能理解字義，留言區出現大量共鳴回應。

「不是正體也不是簡體」卻全台都懂？

許多網友在留言中，這種寫法從學生時期就相當熟悉，「數學老師標準字體」「怎麼做的全國統一的...」「他也不是簡體所以這是什麼異體字嗎 他看起來真的有夠不像漢字的」也有人笑稱，長大後才意識到，自己多年來寫的字「既不是正體，也不是簡體」，卻能在台灣暢行無阻。

然而也有網友貼出書法字體解釋，「其實應該是從行書字體來的」「這叫『俗體字』， 是古老中文書寫文化演化出的一種庶民寫法，沒有統一的標準寫法，是古老的正體中文社會才會有的獨特文化。」

不只一個字 「點」「藍」也有台灣限定簡寫？

「言良=讓 但這好像也不是簡體字」「還有芸明明是ㄩㄣˊ但我們當成藝的簡體哈哈」。除了「數」字外，也有網友分享其他常見的台式簡寫字形。例如，「點」字常被簡化成下方一個「大」字狀的寫法，而非簡體字的4點；「藍」字下方則僅剩兩橫，整體筆畫甚至比中國簡體字還要少。

這些寫法雖未出現在正式字典中，卻在校園與日常書寫中長期存在。

什麼是「二簡字」？ 為何在台灣流傳至今

有熟悉文字演變的網友指出，這類既非正體字、也不屬於現行簡體字的寫法，被稱為「二簡字」。這是過去簡體字推行過程中，曾出現但因筆畫省略過多而被官方放棄的方案。

雖然未被正式採用，但由於書寫快速、省力，加上曾短暫流傳，部分字形仍在民間自然使用，並在沒有系統性教學的情況下，一代一代被沿用下來，形成獨特的「台灣式簡寫現象」。

