這些常見的「居家擺設」恐對毛孩藏有安全隱患 ! 務必讓牠們遠離
火報記者 張舜傑／報導
對貓狗而言，家中的某些物品可能會成為牠們啃咬、推倒或鑽入的目標，一旦誤食或受傷，後果不容小覷，認識並排除這些被忽略的居家隱患，是打造安全環境的重要關鍵。
電線與延長線：最容易被忽視的咬咬陷阱
散落在地上的電線與延長線，對狗狗來說像是玩具繩索，對貓咪則像是會晃動的獵物，若啃咬到破皮電線，輕則口腔燒傷，重則可能造成電擊意外，此外，電線若纏繞在家具腳邊，也容易在奔跑時被拉扯，導致電器倒塌或物品墜落。將電線集中收納、使用防咬套或走線盒固定，是降低風險的基本做法。
觀葉植物與花卉：美觀背後藏著毒性風險
許多常見的室內植物，例如百合、黃金葛、虎尾蘭、萬年青，對貓狗都可能具有刺激性或毒性，毛孩若啃咬葉片，可能引發嘔吐、流口水、腹瀉，嚴重時甚至影響腎臟或神經系統，問題在於，植物常被放在低處或窗邊，正好是牠們能接觸到的位置，飼主若希望保留綠意，可選擇對寵物安全的品種，或將植物移至牠們無法觸及的高度。
桌面小物與裝飾品：誤食與窒息的高風險來源
遙控器、髮夾、硬幣、香氛蠟燭、擺飾公仔，這些對人類毫不起眼的小物，對毛孩卻可能被視為可玩、可叼走的物品，一旦誤吞，不僅可能造成腸胃阻塞，也可能因邊緣銳利而刮傷消化道，尤其是好奇心強烈的幼犬與貓咪，更容易因探索而誤食，維持桌面與地面整潔，避免零碎物品隨意放置，是預防意外最直接的方法。
高櫃與層架擺設：倒塌與墜落的潛在危機
貓咪喜歡攀爬高處觀察環境，狗狗則可能因興奮撞到家具，若櫃子或層架穩定度不足，容易因晃動而倒下。上方若擺放重物或玻璃飾品，一旦掉落，不僅會砸傷毛孩，也可能造成割傷，固定大型家具、避免在高處放置易碎物品，有助於減少翻倒或掉落造成的傷害。
清潔用品與香氛產品：氣味宜人卻可能刺激
清潔劑、漂白水、除臭噴霧與精油產品，對毛孩的呼吸道與皮膚都可能造成刺激，部分精油成分對貓咪尤其不友善，長期接觸可能影響肝臟代謝功能，若毛孩誤舔或打翻這類液體，也可能導致口腔潰瘍或中毒反應，建議將這些用品集中收納於上鎖櫃子中，並避免在密閉空間大量使用氣味濃烈的產品。
窗簾繩與百葉拉繩：纏繞風險常被低估
細長垂掛的繩索對貓狗而言具有吸引力，容易被當成玩具拉扯或追逐，然而，一旦纏繞在頸部或四肢，可能導致窒息或血液循環受阻，這類事故往往發生迅速且無聲，風險卻極高，將拉繩縮短、固定於牆面，或改用無拉繩設計的窗簾，是更安全的選擇。
飼主調整重點：從「人類方便」轉為「動物安全」
改善居家安全，並非要全面改變裝潢，而是調整思考角度，以毛孩的高度與行為模式重新檢視空間配置，有助於發現原本沒注意到的危險角落，定期巡視家中環境，觀察牠們常接觸與玩耍的位置，也能及早發現潛在風險，避免意外發生後才補救。
對毛孩而言，每一件家具與擺設，都可能影響牠們的安全與情緒穩定，當飼主願意多花一點心思檢視居家環境，減少電線、植物、小物與高處擺設帶來的風險，就能替毛孩打造一個更安心、更自在的生活空間，讓陪伴不再伴隨隱憂，而是真正無後顧之憂的日常 !
其他人也在看
沉靜舒心 愜意草山│混搭風│12坪
老屋翻新的居宅，屋主期望予人放鬆舒緩且沉靜的度假風格，考量坪數僅12坪的空間，著重收納的同時，也希望空間不要有狹促感。保留此案格局方正採光良好，群山環繞落地窗視野，但在不變更原有廚房位置，需就其規劃，有兩面牆皆為全窗，不遮住的前提下，設計時需考量格局動線如何安排。設計師以電視牆做為主臥休憩區的屏蔽，其左右皆有開放入口特地不設置房門，動線通透更有度假房的格局氛圍。淡灰色系統櫃佐以深木色地板，呈現出整體空間沉靜感。步入主臥空間，以地坪架高來呈現不同使用區塊。
鐫刻暖憶|現代風|45坪
因商務需求長期南北奔波的屋主夫妻倆，起初住宿於飯店，而後改為租房，但卻時常感到環境潮濕陰暗，不夠自在舒適，索性在工作場所附近尋覓房子，買下本案，並委請廣延空間設計藉由精巧手筆，形構雅緻美居，鐫刻溫暖回憶。
擁有海量收納現代侘寂美宅！開闊廳區以溫柔奶茶色，創造親子共處的甜蜜時刻
喜愛旅遊且有著高度收納需求的一家四口入住51坪預售屋，設計總監先是規劃齊備的3房2廳配置，賦予每位居者舒適的睡眠角落，同時善用每吋坪效於各處規劃海量的收納機能，更選以溫柔的奶茶基調搭配溫潤木質，形塑和諧舒適的親子宅，快跟著小編一起看下去吧！
（世紀血案專題1）殺青記者會變鴻門宴 業界曝兩大疑點：非常詭異
一場殺青記者會竟意外成了「鴻門宴」，演員全成了俎上肉，背後屠夫是誰？電影《世紀血案》在近期引發一連串爭議，整個劇組從製作公司、導演到所有演員全部發聲明道歉，震驚整個台灣社會，連政界、演藝圈都相當關注。記者訪問到影視圈一位資深業界人士，分享這起事件對台灣演藝圈造成的影響。
阿公「一致癌習慣」害慘孫子！辯：我有開窗 醫搖頭：要刮颱風才有用
日前一對阿公、阿嬤帶著寶貝金孫到門診就醫，孫子久咳不癒、過敏嚴重。阿公一臉困惑地說：「家裡都打掃得很乾淨，沒有發霉，除溼機也都開著，而且我們也沒養寵物，怎麼金孫的過敏都不會好？」一旁的阿嬤馬上嗆阿公：「啊但是你都在室內抽菸啊！」阿公辯解自己抽菸都有開窗，但是專業醫師表示，開窗通風對於二手菸散去的威力非常小，要刮颱風等級才能除去二手菸帶來的危害。
獨家／Threads爆紅白富美身分曝光！竟是「小鄧麗君」蔡幸娟愛女
Amanda在去年12月開始用threads分享精緻生活，不乏私人飛機、環遊世界等，比起她身上的梵克雅寶、chanel等高奢品牌，她分享的頂端生活方式及奢華場景，完全打破一般人的想像，彷彿在看另一個平行世界。儘管出身富貴，Amanda卻沒有傲慢氣息，反而以幽默自嘲圈粉，Amanda不是單...
「2028再選總統」傳聞延燒！蔡英文18字回應
政治中心／張予柔報導前總統蔡英文卸任將滿兩年，外界對其退休後動向始終高度關注。近期名嘴郭正亮、蔡正元等人都猜測，認為蔡英文未來可能重返第一線、在政壇扮演更積極的角色，引發討論。不過，面對相關揣測，蔡英文私下態度始終一致，明確表達「沒有這樣的主觀想法、也沒有這樣的可能」，並多次向外界喊話，全力支持總統賴清德與現任執政團隊。
春節2波冷空氣炸台再挾雨！初二起「雨區再擴大」濕冷範圍曝光
氣象專家賈新興示警，雖然明（10）日起各地氣溫回升，但春節假期天氣將出現變化。他分析，從2月14日到18日，受到2波東北風南下影響，新竹以北等地區水氣將明顯偏多，屆時返鄉走春恐受雨神干擾。
「這些水果」種子是劇毒！嚴重會奪命 醫示警：長期吃恐失智
水果有益健康，且有些果皮、種子富含抗氧化物，但醫師楊振昌表示，某些果核（種子）所含的化學物質被人吃下後會害人中毒，例如櫻桃、蘋果、李子、梨子、桃子等水果的果核含有氰苷，人吃下後恐導致氰化物中毒，嚴重會使人抽筋、休克，甚至死亡。但個別種子的氰苷含量不高，成人大概需50顆、甚至100～200顆以上才會導致急性中毒。
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
「林宅血案」被列國家機密！議員：掩蓋什麼
[NOWnews今日新聞]電影《世紀血案》改編自台灣重大歷史事件「林宅血案」，但因未取得故事原型、美麗島事件被害人林義雄及家屬的授權同意，引發大眾強烈譴責，這幾天演員群紛紛發聲道歉，而導演徐琨華神隱數...
寒流發威全台急凍！今晚最冷「低溫跌破6℃」 下波冷空氣這天報到
今（8）日受寒流影響，各地天氣明顯偏冷。氣象粉專「氣象報馬仔」指出，今晚起寒流主力將大舉南下，基隆、宜蘭、花蓮、台東等地局部地區有出現10度以下低溫的機率，空曠地區低溫甚至可能降至6至7度左右。週二白天起各地氣溫逐漸回升，直到11日將再有下一波冷空氣南下。
除夕起變天！2波冷空氣南下 北部、東部轉陰雨
春節連假天氣趨勢出爐！氣象專家預告，除夕至初三期間將有兩波偏弱冷空氣間歇報到，天氣節奏偏快，東北季風增強時北部、東部將轉陰有雨，中南部則多為晴時多雲。
今晨7.1℃冷爆！過年天氣出爐「先暖後冷」 除夕2地先轉濕冷
氣象署發布全台21縣市低溫特報，今（9）日清晨受到寒流影響，各地天氣非常寒冷，今晨至上午基隆、新北、臺北、桃園、新竹、苗栗、臺中、宜蘭、金門及連江局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。
蔡其昌喊話大巨蛋沒道理棒球場愈比愈少 蔣萬安說話了
中職新賽季3月底即將開打，目前賽程場地尚未正式公布。中華職業棒球大聯盟會長蔡其昌昨也向北市府喊話，表示「大巨蛋是為棒球而生的場地」，沒道理場次越比越少，呼籲台北市政府盡速給予聯盟正向回應。台北市...
舔共女星談台灣回歸！突脫口：共產黨再不好…中國網友回1句
娛樂中心／綜合報導女星劉樂妍早期以台灣女團「F4」出道，但演藝事業幾乎毫無起色，只好移居中國發展，不斷發表親中言論博取小粉紅關注，近期轉當直播主賣貨。向來親中立場明確的她，近日在談及台灣時，突然脫口「共產黨再不好…」一番話引發討論。
高市大獲全勝「強勢日本」成形！凌濤6字籲國民黨：最符合台灣利益
日本自由民主黨在總裁高市早苗率領下，於第51屆眾議院大選寫下歷史性紀錄。對此，國民黨桃園市議員凌濤表示，「強勢日本」成形，台灣應加強多方合作，他更呼籲國民黨堅定走「親美、友日、和陸」路線，這才是國民黨最穩健、最應該走的路線。
華晨宇超狂寵粉！宣布「拿下3塊地」辦演唱會：有吃有喝有房子
大陸歌手華晨宇，在2013年選秀節目《快樂男聲》出道後，憑藉才華與爆發又具穿透力的嗓音，人氣居高不下。向來寵粉的他，近日卻在演唱會上宣布已經拿下了3塊地，未來不再自行租地、搭建舞台，直接就能開唱，消息立刻轟炸各大論壇。
世上最貴的汽車值400億！為什麼黃仁勳要幫S-Class站台？
日前，在Mercedes-Benz創立140周年慶典上，螢幕上出現一個熟悉身影—NVIDIA 執行長黃仁勳穿著皮衣，為這家百年車廠送上祝賀。黃仁勳在致詞中提到，S-Class 不僅是豪華車標竿，更是移動運算的未來。
孫藝真抓住玄彬的胃！過年親下廚端「1菜色」 他豎大拇指甜讚神情曝
韓國男星玄彬因為戲劇《愛的迫降》合作孫藝真結緣，在2022年步入婚姻殿堂，育有一子，家庭生活美滿。掀起關注的是，女星李英子近來在YouTube節目分享新年菜色，其中一道便是玄彬推薦的年糕湯，節目也順勢回顧玄彬當時大讚愛妻孫藝真煮的新年料理的神情。蔡佩伶報導