這些常見的「居家擺設」恐對毛孩藏有安全隱患 ! 務必讓牠們遠離

對貓狗而言，家中的某些物品可能會成為牠們啃咬、推倒或鑽入的目標，一旦誤食或受傷，後果不容小覷，認識並排除這些被忽略的居家隱患，是打造安全環境的重要關鍵。

電線與延長線：最容易被忽視的咬咬陷阱

散落在地上的電線與延長線，對狗狗來說像是玩具繩索，對貓咪則像是會晃動的獵物，若啃咬到破皮電線，輕則口腔燒傷，重則可能造成電擊意外，此外，電線若纏繞在家具腳邊，也容易在奔跑時被拉扯，導致電器倒塌或物品墜落。將電線集中收納、使用防咬套或走線盒固定，是降低風險的基本做法。

高櫃、層架與窗簾拉繩，也可能造成墜落或纏繞危機。圖:unsplash

觀葉植物與花卉：美觀背後藏著毒性風險

許多常見的室內植物，例如百合、黃金葛、虎尾蘭、萬年青，對貓狗都可能具有刺激性或毒性，毛孩若啃咬葉片，可能引發嘔吐、流口水、腹瀉，嚴重時甚至影響腎臟或神經系統，問題在於，植物常被放在低處或窗邊，正好是牠們能接觸到的位置，飼主若希望保留綠意，可選擇對寵物安全的品種，或將植物移至牠們無法觸及的高度。

桌面小物與裝飾品：誤食與窒息的高風險來源

遙控器、髮夾、硬幣、香氛蠟燭、擺飾公仔，這些對人類毫不起眼的小物，對毛孩卻可能被視為可玩、可叼走的物品，一旦誤吞，不僅可能造成腸胃阻塞，也可能因邊緣銳利而刮傷消化道，尤其是好奇心強烈的幼犬與貓咪，更容易因探索而誤食，維持桌面與地面整潔，避免零碎物品隨意放置，是預防意外最直接的方法。

高櫃與層架擺設：倒塌與墜落的潛在危機

貓咪喜歡攀爬高處觀察環境，狗狗則可能因興奮撞到家具，若櫃子或層架穩定度不足，容易因晃動而倒下。上方若擺放重物或玻璃飾品，一旦掉落，不僅會砸傷毛孩，也可能造成割傷，固定大型家具、避免在高處放置易碎物品，有助於減少翻倒或掉落造成的傷害。

清潔用品與香氛產品：氣味宜人卻可能刺激

清潔劑、漂白水、除臭噴霧與精油產品，對毛孩的呼吸道與皮膚都可能造成刺激，部分精油成分對貓咪尤其不友善，長期接觸可能影響肝臟代謝功能，若毛孩誤舔或打翻這類液體，也可能導致口腔潰瘍或中毒反應，建議將這些用品集中收納於上鎖櫃子中，並避免在密閉空間大量使用氣味濃烈的產品。

窗簾繩與百葉拉繩：纏繞風險常被低估

細長垂掛的繩索對貓狗而言具有吸引力，容易被當成玩具拉扯或追逐，然而，一旦纏繞在頸部或四肢，可能導致窒息或血液循環受阻，這類事故往往發生迅速且無聲，風險卻極高，將拉繩縮短、固定於牆面，或改用無拉繩設計的窗簾，是更安全的選擇。

飼主調整重點：從「人類方便」轉為「動物安全」

改善居家安全，並非要全面改變裝潢，而是調整思考角度，以毛孩的高度與行為模式重新檢視空間配置，有助於發現原本沒注意到的危險角落，定期巡視家中環境，觀察牠們常接觸與玩耍的位置，也能及早發現潛在風險，避免意外發生後才補救。

飼主可從收納電線、移開有毒植物與固定家具著手，並以毛孩視角檢視環境。圖:unsplash

對毛孩而言，每一件家具與擺設，都可能影響牠們的安全與情緒穩定，當飼主願意多花一點心思檢視居家環境，減少電線、植物、小物與高處擺設帶來的風險，就能替毛孩打造一個更安心、更自在的生活空間，讓陪伴不再伴隨隱憂，而是真正無後顧之憂的日常 !