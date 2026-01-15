這些星座好難追！唐綺陽破解「超級被動星座男」

談戀愛不容易，如果每天要猜測對方的想法，實在很煩人。星座專家唐綺陽破解12星座的被動男，親自解析「遇到被動星座男該怎麼辦」，面對五大「超級被動星座男」，其實有方法可以拿回主動權。

唐綺陽破解超級被動星座男。

1.雙魚男

剛認識的時候滿熱情，但其實他們非常被動。唐綺陽點出雙魚男的被動中包裹著主動，想見麵時不會直說，而是透過其他理由，釣對方約他出去。只要讀懂雙魚男的弦外之音，就能拿下相處的主導權，因為他們膽小，不想被拒絕，所以如果常常約得出來，就代表雙魚男對你有好感。只是如此一來，曖昧期可能會拉得太久，唐綺陽建議可以適時清醒，點一下雙魚男讓他們面對自己的真心。

2.魔羯男

冷靜、冷酷是魔羯男的基調，總覺得對方應該知道自己在想什麼。唐綺陽提醒魔羯男，在感情中不需要那麼多充滿克制的禮貌，而是多一點熱情。加上魔羯男對工作的熱情顯而易見，相比之下對感情的表現就很容易被外界誤判。魔羯男也會思考很多，確定想要這段感情才會走進去，如此一來就顯得很被動。

巨蟹男有自己的想法，思前想後導致顯得被動。

3.巨蟹男

顧慮太多讓巨蟹男總是綁手綁腳，就像雌雄同體一樣，比其他男性更加敏感，顧慮超多。巨蟹男生性害羞，喜歡自己在心裡亂猜，猜來猜去最後不敢踏出第一步，除非別人主動靠近，巨蟹就會熱烈回應。只是即使有了交集，巨蟹也會因為喜歡對方導致得失心變得很重，乾脆建立一套防護機制保護自己。等到巨蟹覺得有十足把握，得到對方給予的安全感，才會看起來主動一點。

4.天秤男

總是像隔著一道牆，雖然看似無話不聊，內心卻很慢熱。想跟天秤男在一起，需要拉長時間，有足夠的耐心，才能慢慢看到天秤真實的一面。卸下社交表象的天秤男其實有點宅、有點孤僻、有點無趣，偏主觀霸道。因為這部分對天秤座來說太不迷人了，因此要等到他們露出這一面，代表已經真正靠近。然而發展的先決條件在於對方先主動、熱情，天秤才會跟著反應。唐綺陽建議面對天秤男不妨主動回應，讓講求公平的他們有機會展現自己不同的一面。

天秤男真實的一面有些孤僻難懂，不會輕易顯露。

5.天蠍男

想先偷偷觀察，眼神雖然主動，但把「喜歡」藏得很深，等觀察完才會承認。如果發現天蠍男對到眼就偷偷把眼睛撇開，這就是心動的訊號。天蠍男非常沒有安全感，雖然這段關係有吸引力，但隨之而來可能是糾纏、危險，就先不正面處理。天蠍男害怕自己付出的愛白費，所以選擇先觀察，只要對方主動，天蠍肯定暗爽在心，但表面上還是裝得無動於衷。唐綺陽笑稱天蠍男「真的很不討喜」，一定要等對方一約再約、不肯放棄，兩人才有機會真正拉近距離。