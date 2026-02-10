「這些書沒用了，丟掉吧！」大掃除曾嫌棄媽不丟舊書，原來裡面藏著她省吃儉用一輩子的守護





我在世新大學附近、新店的山上，貸款首購了一間房子。

山上的房子比較便宜、空氣很新鮮，母親很喜歡過來我的房子住。清晨，母親很喜歡早起，自己到附近走路、運動，也四處跟鄰居打招呼。

一天，媽媽用手帕包了一物，要交給我；她說：「晨志，這50萬元，是我自己存下來的錢……

媽，怎麼沒叫我起床？

今天早上，我睡晚了，遲到、出門來不及了。

我怪我媽，為什麼不早點叫我起床？

媽說：「有啊，我有叫你，是你自己叫不醒、起不來的啊⋯⋯」

此時，我醒來了。

我發現，我又做夢了。

母親過世已經4年了⋯⋯ 她，是不會再叫我起床了，但，她還是來到我的夢中。

我看一下床邊鬧鐘，是「5：19」，外面天色還是黑暗的。

獨自睡覺的我，睡不著了。

我把錢偷偷藏在那堆書裡

記得35年前，我剛從美國回來，在世新大學擔任系主任；我住在木柵、學校給我住的宿舍裡。

一天，我回到爸媽住的蘆洲家。我和爸媽在我以前住的小房間內聊天，我看到牆角積了一大堆舊書籍；我跟媽說：「媽，我已經拿博士了，這些以前唸的舊書，都沒有用了，妳改天把這些書，都拿去丟掉⋯⋯」

媽一聽，急忙說：「不行、不行，這些書，還很有用，我有時候還會看⋯⋯」

我說：「好吧，這些書，妳有空，再慢慢處理、拿去丟掉。」於是，我開車回到木柵的宿舍。

沒多久，媽來電；媽電話中的聲音有點低泣，她說：「晨志，你爸爸現在在洗澡，我比較方便跟你說話⋯⋯我自己偷偷存了一些錢，我把錢，偷偷藏在那堆書裡面⋯⋯我現在年紀大了，我一時之間，忘記我把錢，藏在哪一本書裡了？⋯⋯找不到了⋯⋯」

我在電話中，聽見母親心急、焦慮、不安、哭泣的聲音⋯⋯

而我，卻在一小時前、在蘆洲家裡，當著爸媽的面，要求媽媽：「媽，妳趕快把這些舊的書，拿去丟掉⋯⋯」

我不知道，心急如焚的媽媽，竟然在一堆舊書中，藏著一些「她長期省吃儉用的私房錢」啊。

用手帕包裹著50萬

一年多後，我在世新大學附近、新店的山上，貸款首購了一間房子。

山上的房子比較便宜、空氣很新鮮，母親很喜歡過來我的房子住。清晨，母親很喜歡早起，自己到附近走路、運動，也四處跟鄰居打招呼。

一天，媽媽用手帕包了一物，要交給我；她說：「晨志，這50萬元，是我自己存下來的錢，我想，送給你，當做幫你買房子、付貸款用⋯⋯恭喜你買房子了。」 我一聽，眼淚差點流下來。

我說：「媽，不用啦，我出國回來了，我自己會賺錢⋯⋯這些錢，妳自己留著用就好⋯⋯」

我婉拒了媽的好意，後來，我又說：「我出國唸書，花了家裡不少錢，哥哥沒出國唸書，妳把這些錢，拿給哥哥用好了⋯⋯」

後來，媽媽想一想、點點頭，把這些錢，收了起來。

又是想妳的一天

現在，清晨6點半了，天色，微微亮了。

母親86歲時離世了。

清晨，母親是永遠不會再像我還小的時候一樣、叫我起床⋯⋯

只是，在此清晨，我記下母親生前，對我的辛苦養育、教育、刻苦辛勤照顧，以及溫暖的用心善待⋯⋯

作者介紹｜戴晨志

知名心靈勵志書暢銷作家，近年來以「激勵」、「溝通」為創作主題。曾任大學教職、記者、編譯及電視節目執行製作等職務。

本文獲作者授權轉載，原文出處

