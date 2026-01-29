這些水壺、隨行杯別亂用！科學博士示警：小心傷神經、生殖系統

買水壺、隨行杯怎麼選？尤其要開學了，不少家長都會為子女採購上學用品，而選購水壺除了留意外觀、價格以及耐熱溫度外，也應留意物料是否安全無害。以往有不少水壺都含雙酚A（BPA），可能會影響動物發育及生殖系統。近年市面上有不少水壺雖都標明「BPA-free」，但可能含替代物雙酚S（BPS），與雙酚A具有相近的副作用！

標榜BPA-free也可能含替代物BPS

香港高等教育科技學院食品與健康科學學系副教授方麗影博士表示，市面上的水壺物料多為聚碳酸酯（PC），這種塑膠由多種物料製成，生產時通常會加入聚合物和塑化劑如BPA，令物料更為堅韌耐用，這種塑膠多用於奶瓶、運動水壺等用品。

廣告 廣告

看更多：瓶裝水含微塑膠10萬顆！專家教1招輕鬆除9成微塑膠



BPA影響動物神經系統、生殖系統及發育

曾有動物實驗研究顯示，低劑量BPA會對動物的神經系統、生殖系統及發育產生不良影響。早年有關BPA的爭議愈演愈烈，大眾擔憂使用含BPA的用品或危害身體，所以後來不少廠商都在產品上標明「BPA-free」，生產時改用同為塑化劑的替代物雙酚S（BPS），但方麗影博士指出，兩者的功能及副作用相似，同樣會干擾動物的生殖系統、細胞以及神經系統，更有機會導致早熟。

暫時未有證據顯示BPA威脅人類健康

不過根據食物安全中心的指引，BPA長年用於食物接觸物料，至今仍未有證據顯示會對人類健康構成風險，人們從所有食物、飲料中攝入的BPA分量極低。歐盟食品安全局訂定安全攝入量為每公斤體重0.05mg，只要不超出上限就不用擔心。

雖然BPA會於人體內迅速代謝並經尿液排出，暫時未有證據顯示會威脅人類健康，但仍有不少國家仍禁止出售含BPA的奶瓶，降低嬰兒攝入BPA的機會。

看更多：這咖啡喝1杯有萬顆塑膠微粒！名醫推薦喝咖啡多1步驟 有效排除塑毒



水壺裝熱飲或酸性飲料易釋出有害物質

方麗影博士提醒，使用水壺時最重要是注意安全性，水壺在高溫的環境下容易釋出其他物質，可能對身體造成不良影響，建議盡量不要盛裝熱飲，溫度應維持在40°C以下；冷飲不會有太大影響，但是最好只裝常溫液體，最理想的溫度為15°C至20°C。也最好不要裝酸性高的飲料如檸檬茶。方麗影說，民眾不用過於擔心，如果只裝常溫的中性飲品，水壺較低機會釋出有害物質，不用太擔心水壺是否含BPA、BPS等，正常使用便可。

看更多：4種茶喝錯小心致癌！這樣泡茶避免喝到農藥



更多內容：花旗參水｜補氣提神燥底啱飲 飲用5貼士加種材料減寒涼宜幾時飲?

文章授權轉載自《香港01》。

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

更多健康2.0報導

如何挑選縫紉機？日本裁縫設計師分享選購重點 初學者、進階使用都滿足

砧板染色洗不掉？日本主婦大推1物 3步驟輕輕鬆鬆洗乾淨

霍諾德吃什麼素？吃錯就愈吃愈胖、愈累 營養師揭3大陷阱 「這樣吃」才對



本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章