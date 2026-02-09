「這些水果」種子是劇毒！嚴重會奪命 醫示警：長期吃恐失智

記者施春美／台北報導

櫻桃富含青花素等抗氧化劑，向來頗受歡迎，但其果實不利人體健康。（圖／資料照）

水果有益健康，但醫師楊振昌表示，某些果核（種子）所含的化學物質被人吃下後會害人中毒，例如櫻桃、蘋果、梨、桃等水果的果核含有氰苷，人吃下後恐氰化物中毒，嚴重會使人抽筋、休克，甚至死亡。但個別種子的氰苷含量不高，成人大概需50顆、甚至100～200顆以上才會導致急性中毒。

向為高價水果的櫻桃，富含青花素等抗氧化劑，近來在市場是熱銷商品。台北榮總醫院職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌，接受《三立新聞網》採訪時表示，許多植物內含氰苷，例如蘋果、櫻桃、李子、梨子、桃子等水果的果核，若吃下肚恐會使人氰化物中毒。

楊振昌說明，此因氰化物會抑制人體利用氧氣，一旦身體組織無法使用氧氣，就會出現缺氧、酸中毒，嚴重會抽筋、休克，甚至死亡，因此，民眾要小心這些食物，以免產生嚴重的食物中毒。

楊振昌表示，部分蔬菜含有氰苷，例如竹筍、樹薯，但氰苷在煮熟過程會被破壞，就不至於影響人體；但人吃水果種子時，會直接咀嚼食用，因此容易誤食而中毒。「含有氰苷的果核包括櫻桃、蘋果、梨子、桃子、梅子、杏桃等水果，但這些水果的果肉本身不會危害健康。」

他並強調，部分水果的種子有毒性，但個別種子的氰苷含量並不高，因此成人大概需要50顆，甚至100～200顆以上才會導致急性中毒。「民眾若不慎誤食少數幾顆種籽，應該也不會有中毒的風險。」

他表示，民眾若吃了上述「大量」水果的果核，就可能會產生氰化物中毒，導致人體缺氧、出現代謝性酸中毒，嚴重會抽筋、休克，甚至死亡。若是長期食用含氰苷的蔬果，例如樹薯，因氰化物會結合維他命B12，導致人體缺乏B12，進而引起貧血、失智或神經系統異常等慢性中毒症狀。

