「這些清廁所習慣」千萬別再做！家事達人警告：反害細菌暴增 99%的人都犯

清潔馬桶和浴室地板是許多人每天的例行工作，但你可能沒注意到，某些清潔習慣會讓污垢與細菌「越擦越多」，甚至造成設備損壞。日本家事達人Gibu（IG：give_kurashi）整理了幾個常見NG行為與正確清潔方法，讓家中廁所更乾淨安全。

廁所地板清潔的NG行為

1.用吸塵器吸地板

馬桶周圍的細菌容易黏在吸塵器吸頭上，之後清潔客廳、走廊時會把細菌帶到全家。

正確做法：將檸檬酸水噴在一次性清潔紙巾上擦拭，去污又除臭，用後直接丟棄避免交叉感染。

2.從馬桶周圍開始擦

馬桶周邊是最髒的地方，先擦這裡會把污垢帶到其他區域。

正確做法：從遠離馬桶的地方開始清潔，最後才處理馬桶附近。

3.用乾衛生紙擦馬桶座圈

容易刮出細紋讓污垢卡住。

正確做法：用含清潔劑的紙巾，或先將衛生紙沾濕後再擦。

4.一次沖掉大量衛生紙

容易堵塞馬桶。

正確做法：分批沖，或將多餘衛生紙丟進垃圾桶。

5.硬刷猛刷頑固污漬

硬毛刷會刮傷馬桶內壁，讓污垢更容易堆積。

正確做法：使用柔軟的馬桶專用刷子。

6.直接沖掉可沖洗馬桶刷

若使用量大或馬桶排水不順，容易阻塞。

正確做法：視情況丟棄在垃圾桶。

7.噴嘴用氯漂白劑清潔

會造成變色或損壞。

正確做法：用溫和清潔劑輕輕擦洗並徹底沖淨。

小提醒：

馬桶與浴室的清潔關鍵不只在「勤快」，更要用對方法，才能避免細菌擴散、延長設備壽命，讓廁所真正乾淨又安全。

（圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

