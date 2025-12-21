這些生活用品最好少碰！恐害人連罹兩癌、甲狀腺亢進 1種鍋子最常見

生活中充斥各種毒素，威脅我們健康！醫師分享，最近有兩名患者皆驗出體內PFAS濃度超標，而PFAS常見於不沾鍋塗層鐵氟龍，另外有些食品包裝袋、化妝品、清潔劑也有其蹤影。

病人連罹兩癌，檢查發現體內PFAS超標

功能醫學醫師劉博仁分享，最近有一位年約60歲的男性患者，罹患腎臟癌與輸尿管癌，進一步檢查後發現，體內的PFAS（全氟／多氟烷基物質）濃度明顯超標。另一位女性病人，則被診斷出與PFAS暴露有高度關聯的疾病甲狀腺亢進，而她的PFAS濃度同樣過高。

PFAS常見鐵氟龍製成的不沾鍋

劉博仁說，這兩位患者的遭遇，讓人不得不重新思考，這種被稱為「永久化學物質」的毒素，是否已經悄悄威脅到我們每個人的健康？PFAS被稱為「永久化學物質」的毒素，共有超過9,000種，包括：PFOA（全氟辛酸）、PFOS（全氟辛烷磺酸）、PFNA（全氟壬酸）、PFHxS（全氟己烷磺酸）等，這些物質過去被廣泛使用於各類產品中：

不沾鍋塗層。

防水衣、防污布料（如Gore-Tex）。

食品包裝紙（如漢堡紙、防油紙袋）。

地毯與傢俱防污塗層。

清潔劑與某些化妝品。

滅火泡沫。

PFAS進入體內就不容易排出

劉博仁說，大家比較陌生「PFAS」，但可能聽過其中一種代表性產品「鐵氟龍」，鐵氟龍塗層正是由PFAS製成，過去廣泛用於「不沾鍋」、「抗油塗層」、「防污塗層」等，是PFAS最普遍的應用之一。

也因為它穩定、不易分解，一旦進入人體就不容易排出，可能在體內累積多年！劉博仁說，PFAS可以透過食物、水、空氣或皮膚接觸進入人體，到達血液後會累積在肝臟、腎臟、甲狀腺等器官，研究顯示長期暴露與多種疾病有關：

腎臟癌、睪丸癌。

甲狀腺功能異常（過高或過低）。

肝功能受損、脂肪肝。

增加膽固醇。

抑制免疫系統功能（例如疫苗反應變差）。

妊娠高血壓、胎兒發育問題。

劍橋大學研究發現：腸道益生菌助身體排出PFAS

面對PFAS對健康的威脅，劍橋大學2025年發表於《Nature Microbiology》的最新研究，首次證實腸道益生菌或許可以「抓住」這些毒素！劉博仁說，某些腸道細菌可以「吸附」這些PFAS毒素，幫助我們從體內排出！

研究發現，腸道中的好菌Bacteroides uniformis能在體內高濃度吸附PFAS，不影響菌體本身，並經由糞便排出。在小鼠實驗中，這類菌的存在讓糞便中的PFAS濃度明顯提高（排出率高達74％）。而且Bacteroides uniformis能透過「主動運輸」的方式，將PFAS從體內吸進來，幫助代謝。

6招減少PFAS毒素

環境毒素不會一夕之間造成傷害，但會日積月累干擾我們的代謝與內分泌系統，甚至提高癌症風險，想要減少PFAS傷害？劉博仁建議參考以下方法：

避免使用鐵氟龍不沾鍋：可改用不鏽鋼、陶瓷或鑄鐵鍋具。 自備餐盒，減少外食與外帶包裝：PFAS常殘留在防油紙袋、速食包裝上。 選擇無PFAS標章的產品：包括防水衣、化妝品、清潔劑等。 攝取高纖飲食：如地瓜葉、秋葵、蘋果、燕麥，有助好菌增長與排毒。 補充益生菌與發酵食品：如優格、泡菜、味噌，有助腸道菌生態平衡。 良好生活習慣：多喝水、保持良好排便頻率。

