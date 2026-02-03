這些維生素別跟藥一起吃！一圖秒懂「藥物交互作用」：當心沒功效還傷腎、中毒
台灣外食人口突破千萬，13~64歲國人更有7成三餐都是在外，許多人擔心飲食不夠均衡，每天吃維他命補充營養，但你可知若同時服用藥物，保健品與藥物可能產生「交互作用」，反而會造成身體負擔。藥師廖偉呈與營養師張宜臻特別聯手合作，一同整理維生素與藥物的交互作用表，提醒民眾吃維生素保健康之餘，也要注意是否與平日服用的藥物有衝突！
許多人都知道，提神可吃B群、快感冒吃維生素C跟D…，對三餐老是在外的外食族、以及想養生的人來說，適時適量補充保健食品，可以彌補飲食不足的營養。不過，民眾若又同時吃藥，可要當心是否產生「交互作用」，不僅可能花大錢卻沒吃出效果，甚至可能導致中毒、傷腎。
「好食課」特別邀請微笑藥師廖偉呈與營養師張宜臻合作，聯手整理維生素與藥物的交互作用表給大家參考！
■維生素A：口服A酸、乾癬藥物
一同食用會導致體內維生素A濃度增加，過量的維生素A容易產生中毒問題。
■維生素E：抗凝血劑「華法林（Warfarin）」
一同食用會增加藥效，導致出血風險增加，建議如果維生素E每日服用300IU以上（相當於200毫克的天然α—生育酚），則不要併用抗凝血劑，或先與藥師醫師確認，併用時要隨時注意出血情形。
■維生素K：抗凝血劑「華法林（Warfarin）」
維生素K本身具有凝血功能，同時補充會降低抗凝血劑藥效，如果有在服用抗凝血劑的病患，記得要跟醫師及藥師確認。
■維生素B3：
1、抗凝血劑「華法林（Warfarin）」
與維生素E相同，若每日維生素B3攝取量超過1克以上，會增加出血風險，食用前需先跟醫師藥師確認。
2、降血脂藥：「史達汀類（Statin）藥物」
合併服用容易增加藥物副作用，可能會有肌肉痛、橫紋肌溶解發生。
■維生素B6：帕金森氏症用藥（左多巴Levodpa）
維生素B6會降低Levodpa的藥效，但目前帕金森氏症用藥多為複方，較不受維生素B6影響，有服用藥物需求者，可先向醫師藥師詢問藥物屬於單方或複方。
■維生素B9（葉酸）：部分化療藥物
部分癌症治療會用葉酸搭配化療藥物（5-FU）來加強治療效果，但過量補充也可能導致5-FU毒性加劇。
睡前吃B群是「提神」還是「助眠」？喝牛奶真的有用？營養師破解睡眠5迷思：這樣做自然入睡
■維生素C：含鋁制酸劑（常見胃藥成分）
高劑量維生素C（2公克/天）會增加含鋁制酸劑的吸收，若是食物中含量不高的維生素C則影響不大，如果腎功能不好的人，盡量避免合併使用
藥師廖偉呈與營養師張宜臻提醒，上述僅提及部分較常見的維生素與藥物交互作用，因此建議服用任何藥物前，如果有習慣性補充保健食品，最好能0至少間隔2小時以上再補充，並以諮詢醫師、藥師建議為主。
