這些習慣最雷！外送員「10大地雷」別踩 該不該送上樓正解曝

近年外送平台盛行，不少民眾三餐都仰賴外送服務，有外送員就在網路上分享了10件外送員的地雷，其中也包括外送員是否應該送上樓的問題，他也解答了！

首先，若消費者點了大量餐點卻選擇不加購提袋，不但讓餐點難以拿取，也可能降低外送員願意接單的意願，有些店家食物本身包裝就偏「奇葩」，會漏就是會漏，外送員也無法補救。

外送員表示，途中傳訊息告知「我在路上了」，其實是希望客人能預先下樓等候，而不是等外送員抵達才說「馬上下樓」，導致在現場乾等。至於餐具也常造成誤會，外送員提醒，是否需要餐具應在下單時的店家備註說明，因為餐具是店家準備，寫在外送員的備註裡通常已來不及處理。

此外，地址也讓外送員相當頭痛，有些客人提供各種充滿「解謎風」的地標指引，但外送員不是柯南，建議越簡潔越好。另外，如果沒有加購提袋，就不要要求「掛門上、掛車上」，這樣根本難辦到。

外送員強調，寫對地址與定位應該是基本要做到的，接到外送員來電時也請務必接聽，因為每一秒的等待都以市話費率計算，不接電話只會讓雙方都更辛苦。至於餐點內容物少放配料，外送員無從得知，因為他們不會拆開餐點檢查。

最後，有些消費者下單時選擇「門口碰面」，結果外送員到場後電話不接、訊息不回，最終才回一句「放門口就好」，這樣的行為往往讓外送員感到傻眼。外送員解答，平台並沒有強制要求外送員上樓，若真的需要額外協助，請務必事先告知並保持良好溝通。

